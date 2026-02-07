Ермаку место не в бане, которую охраняет госохрана за наши налоги, а за решеткой, - Каленюк

Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дарья Каленюк считает, что Андрею Ермаку место даже не на фронте, а за решеткой.

"Михаил Ткач нашел Ермака в секретной бане подвала Дворца спорта в Киеве. Представьте, еще вчера вы с Макроном и Зеленским вершили мировую геополитику в Елисейском дворце, а сегодня уже в киевском подвале. С какими-то корешами под советский музончик и кино. Андрей Борисович думал, что схватил Бога за бороду. И до сих пор, наверное, так считает", - написала она.

Его боялись министры, руководители правоохранительных органов и спецслужб, депутаты. А теперь он боится выйти на улицу, чтобы кто-то его не узнал.

"Я считаю, что Ермаку место не в бане в подвале, которую охраняет государственная охрана за наши налоги. И даже не на фронте. А за решеткой", - отметила Каленюк.

Центр противодействия коррупции (319) Ермак Андрей (1619) Каленюк Дарья (48)
Разом з ішаком
07.02.2026 17:21 Ответить
Навіки разом!
07.02.2026 17:24 Ответить
Зеля не посадить свого дружбана, бо цей дерьмак дуже забагато знає про Зелю....
07.02.2026 17:24 Ответить
Разом з ішаком
07.02.2026 17:21 Ответить
Навіки разом!
07.02.2026 17:24 Ответить
Це ж найвпливовіший менеджер епохи "ЗЕленовладдя", тому і охорона має бути відповідною, навіть і в туалеті.)
07.02.2026 17:24 Ответить
Зеля не посадить свого дружбана, бо цей дерьмак дуже забагато знає про Зелю....
07.02.2026 17:24 Ответить
Так вийшло, що вже всі забагато знають про голобородька та його злочини, але що з того?
Хто його затримає? Кишенькове ДБР чи СБУ? Смішно...
07.02.2026 17:37 Ответить
От власне що він все скине на Голобородька.Єта нє я нюхаю коку,єта нє я стучу хєром па клавішам,єта нє я краду,абзиваю,хєрню разважу - єто всьо маі сценичєскіє гєроі - гої...А вам павтарю па украінскі - ідіть в сраку!
07.02.2026 18:20 Ответить
те що всі знають не цікаво, цікаво скільки ще ми не знаємо про Зелю, як він "керував"
07.02.2026 18:30 Ответить
файли Єрмака?
07.02.2026 17:52 Ответить
Банда дЄрмака.
07.02.2026 17:56 Ответить
файли Єрмака мiндiчiв....
07.02.2026 17:58 Ответить
Файли дЕрьмака.
07.02.2026 18:01 Ответить
запитаєте у цієї дами - а за які "злочини"? ДЕ порушена кримінальна справа від НАБУ або ГБР та за які злочини???
07.02.2026 17:25 Ответить
Просто їй так хочеться.
07.02.2026 17:58 Ответить
Їй так хочеться, бо знає як і інші, що за єрмаком злочинів, як за су..кою блох.
07.02.2026 19:25 Ответить
попроси її показати заяви до НАБУ чи до прокуратури про "злочини" Єрмака!? або твої "заяви" туди ж!
08.02.2026 07:58 Ответить
Ну що ви так? Він же був самий найпотужніший менеджер зі всих менеджерів.Він робив те,що йому ЗЕленський казав.А місце за гратами,йому місце саме там.
07.02.2026 17:26 Ответить
Потрібно віддати єрмака чорним магам та відьмам для дослідів!
07.02.2026 17:28 Ответить
в очі ссцяв, ссцить і буде ссцяти!
поки каштани не розквітнуть зеленими...
07.02.2026 17:29 Ответить
" Єрмаку місце не в бані, яку охороняє держохорона за наші податки, а за ґратами..." Так, тільки не за теперішньої влади...
07.02.2026 17:30 Ответить
Він же обіцяв на фронт прямо в окопи! В тут баньки, ресторани, готелі.
07.02.2026 17:30 Ответить
Мабуть готується до фронту
07.02.2026 17:47 Ответить
Так БЗВП - це майже 2 місяці ...
07.02.2026 18:04 Ответить
Так это ж Любовник ЗЕлупы. Кто ж его за граты отправит-то? Для того что бы Елдак сел - вместо зелёных тварей в стране должна быть нормальная власть!
07.02.2026 17:34 Ответить
Українці разом з партнерами послали Єрмака.наХ..
Буратінка послав його лиш в баню , й каже - й я туди приїду , охорону МОЮ потім мені надішли взад ...
Тобто, сумісний безпековий бункер замінили на баню ? маємо надію НАБУ нам скоро видасть файли зе+Є ?
Чекаємо!!! надію, що цим 3,14даркам для цього спец генератор забезпечили ДО повного блекату?
Інакше як НАБУ буде зйомки робити?
07.02.2026 17:38 Ответить
у школах це називається "булінг"! а як називається цькування людей, коли з боку правоохоронних органів до людини немає притензій???
07.02.2026 17:38 Ответить
Гіркий сарказм
07.02.2026 17:53 Ответить
Погано відмазуєш дєрьмака. Невже подоляк не надав якикось аргументів?
07.02.2026 20:57 Ответить
у нас в країні провину людини визначає СУД, а не "грандоїди"!
07.02.2026 21:26 Ответить
Хочу нагадати, що саме єрмак преший український посадовець, який зробив підпис і легітімізував ордло як сторону договору.
Саме він погодив на формулу штанмаєра та почав відводити війська, розміновувати та співпрацювати з кацапами.
07.02.2026 17:38 Ответить
07.02.2026 17:57 Ответить
прошу нагадати ЧИЇ підписи стоять під "мінськими" "угодами" і коли це сталося?!
07.02.2026 18:01 Ответить
Кучми, і..?
Цей підпис змусив зЕрмака, через 5 років після початку війни визнати окуповані території незалежними субʼєктами ?
07.02.2026 18:07 Ответить
Підписи під Мінським протоколом (першою угодою), підписаним 5 вересня 2014 року, поставили п'ять осіб, які представляли учасників Тристоронньої контактної групи та окремі райони Донецької та Луганської областей:
Хайді Тальявіні - посол, представник ОБСЄ; Леонід Кучма - другий президент України, який представляв українську сторону; Михайло Зурабов - посол РФ в Україні, який представляв російську сторону; Олександр Захарченко - підписав документ без зазначення офіційної посади (як представник ОРДО/ДНР); Ігор Плотницький - підписав ОРЛО/ЛНР).
07.02.2026 19:12 Ответить
Мінський протокол (також Мінська тристороння угода, Мінське перемир'я, Мінськ-1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-1 [1]) - угода про тимчасове перемир'яhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-tymc-2 [2] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війні на сході України, досягнута на переговорах у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Мінську https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 5 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2014 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-lesc-3 [3]. Підписали документ представник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 ОБСЄ Посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96 Гайді Тальявіні, другий Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма, посол Росії в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2 Михайло Зурабов, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Захарченко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Плотницькийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-osce-4 [4]. Дія перемир'я розпочалась о 18.00 5 вересня.

Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-osce-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-podr-5 [5] Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської «народних республік», а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей «особливий статус» у складі Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-6 [6].
07.02.2026 19:27 Ответить
У Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

і мордор вже не агресор, і війна громадянська, і до чого тут завгосп?
07.02.2026 18:26 Ответить
За грати це ще треба провину довести(хоча там тавра ніде ставить),а от на фронт чому не загребли не зрозуміло.хоча чому дивуватися як що його екс шеф чьотирижди ухилянт
07.02.2026 17:42 Ответить
********, на відміну від вас, тупого та недолугого стада баранів та вівец, у нього, дЕрьмака, у той бані тепло, світло та ситно. Як ви там, вже насматрелись, наржались, НАВИБІРАЛИСЬ?
07.02.2026 17:43 Ответить
Люди не до чого. Вони стали жертвою чорної магії. Це ермак-відьмак навів порчу не лише на Зе, а й на 73% , що його підтримали.)
07.02.2026 18:00 Ответить
У мене враження шо 73% з отой порчею вже народились.
07.02.2026 18:22 Ответить
весна прийде будемо саджати
07.02.2026 17:44 Ответить
Для Парубія державної охорони не знайшлося.
Для цього у є-бана державна охорона є.
Один куй це не допоможе цьому під#расу!

Ще почуємо в новинах від проплачених ЗМІ:
"На місці вбивства Андрія Єрмака, знайдено російський слід від взуття".
07.02.2026 17:52 Ответить
Скоріше б.....
07.02.2026 20:59 Ответить
ПІДТРИМУЮ!
Я точно такий самий комент написав, ще вчора під новиною про його баню/спортзал/охорону!!!!
08.02.2026 03:32 Ответить
"розаріо дєрьмака ще ніхто забанити не зміг!!! )))
07.02.2026 17:54 Ответить
Та якби ж то
07.02.2026 17:58 Ответить
повністю згоден. як цього домогтися? навряд дописи, статті, розслідування журналістів вплинуть на це.
07.02.2026 18:09 Ответить
невже нема людини що витащить цю гидоту в ліс та на камеру запише усі злочини (попередньо рекомендую відрізати вухо - дуже допомагає)
07.02.2026 18:17 Ответить
Не довго осталось "зеленій падалі"
07.02.2026 18:33 Ответить
Держохорони в нього точно не має бути. Нехай наймає приватну, платить їм гроші з власної кишені, як будь-який інший звичайний громадянин.
07.02.2026 18:33 Ответить
Секретна баня з секретними масажистками і секретним шампунем. Як туди можна попасти? Просто цікавлюсь, не подумайте чогось непристойного.
07.02.2026 18:51 Ответить
07.02.2026 18:54 Ответить
тупень, або прикидується ідіотом.
а скоріш за все два в одному - тупий ідіот...
08.02.2026 00:32 Ответить
07.02.2026 19:35 Ответить
І зеленському також.
07.02.2026 21:22 Ответить
Їм би добре сиділось ще з одним ухилянтом-Шабуніним.Тввкс!
07.02.2026 22:13 Ответить
Це, і подібне цьому, і привело Україну до сьогодення, до цієї страшної трагедії.
08.02.2026 05:25 Ответить
 
 