Ермаку место не в бане, которую охраняет госохрана за наши налоги, а за решеткой, - Каленюк
Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дарья Каленюк считает, что Андрею Ермаку место даже не на фронте, а за решеткой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Михаил Ткач нашел Ермака в секретной бане подвала Дворца спорта в Киеве. Представьте, еще вчера вы с Макроном и Зеленским вершили мировую геополитику в Елисейском дворце, а сегодня уже в киевском подвале. С какими-то корешами под советский музончик и кино. Андрей Борисович думал, что схватил Бога за бороду. И до сих пор, наверное, так считает", - написала она.
Его боялись министры, руководители правоохранительных органов и спецслужб, депутаты. А теперь он боится выйти на улицу, чтобы кто-то его не узнал.
"Я считаю, что Ермаку место не в бане в подвале, которую охраняет государственная охрана за наши налоги. И даже не на фронте. А за решеткой", - отметила Каленюк.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Хто його затримає? Кишенькове ДБР чи СБУ? Смішно...
Єрмакамiндiчiв....
поки каштани не розквітнуть зеленими...
Буратінка послав його лиш в баню , й каже - й я туди приїду , охорону МОЮ потім мені надішли взад ...
Тобто, сумісний безпековий бункер замінили на баню ? маємо надію НАБУ нам скоро видасть файли зе+Є ?
Чекаємо!!! надію, що цим 3,14даркам для цього спец генератор забезпечили ДО повного блекату?
Інакше як НАБУ буде зйомки робити?
Саме він погодив на формулу штанмаєра та почав відводити війська, розміновувати та співпрацювати з кацапами.
Цей підпис змусив зЕрмака, через 5 років після початку війни визнати окуповані території незалежними субʼєктами ?
Хайді Тальявіні - посол, представник ОБСЄ; Леонід Кучма - другий президент України, який представляв українську сторону; Михайло Зурабов - посол РФ в Україні, який представляв російську сторону; Олександр Захарченко - підписав документ без зазначення офіційної посади (як представник ОРДО/ДНР); Ігор Плотницький - підписав ОРЛО/ЛНР).
Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-osce-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-podr-5 [5] Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської «народних республік», а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей «особливий статус» у складі Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-6 [6].
і мордор вже не агресор, і війна громадянська, і до чого тут завгосп?
Для цього у є-бана державна охорона є.
Один куй це не допоможе цьому під#расу!
Ще почуємо в новинах від проплачених ЗМІ:
"На місці вбивства Андрія Єрмака, знайдено російський слід від взуття".
Я точно такий самий комент написав, ще вчора під новиною про його баню/спортзал/охорону!!!!
а скоріш за все два в одному - тупий ідіот...