Ермаку место не в бане, которую охраняет госохрана за наши налоги, а за решеткой, - Каленюк

Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дарья Каленюк считает, что Андрею Ермаку место даже не на фронте, а за решеткой.

"Михаил Ткач нашел Ермака в секретной бане подвала Дворца спорта в Киеве. Представьте, еще вчера вы с Макроном и Зеленским вершили мировую геополитику в Елисейском дворце, а сегодня уже в киевском подвале. С какими-то корешами под советский музончик и кино. Андрей Борисович думал, что схватил Бога за бороду. И до сих пор, наверное, так считает", - написала она.

Его боялись министры, руководители правоохранительных органов и спецслужб, депутаты. А теперь он боится выйти на улицу, чтобы кто-то его не узнал.

"Я считаю, что Ермаку место не в бане в подвале, которую охраняет государственная охрана за наши налоги. И даже не на фронте. А за решеткой", - отметила Каленюк.

