Єрмаку місце не в бані, яку охороняє держохорона за наші податки, а за ґратами, - Каленюк

Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" (ЦПК) Дар'я Каленюк вважає, що Андрію Єрмаку місце навіть не на фронті, а за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

"Михайло Ткач знайшов Єрмака в секретній бані підвалу Палацу спорту в Києві. Уявіть, ще вчора ви з Макроном і Зеленським вершили світову геополітику в Єлисейському палаці, а сьогодні вже в київському підвалі. З якимись корешами під радянський музончик та кіно. Андрій Борисович думав, що схопив Бога за бороду. І досі, напевно, так вважає.", - написала вона.

Його боялися міністри, керівники правоохоронних органів та спецслужб, депутати. А тепер він боїться вийти на вулицю, щоб хтось його не впізнав.

"Я вважаю, що Єрмаку місце не в бані в підвалі, яку охороняє державна охорона за наші податки. І навіть не на фронті. А за ґратами", - зауважила Каленюк.

