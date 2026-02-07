Єрмаку місце не в бані, яку охороняє держохорона за наші податки, а за ґратами, - Каленюк
Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" (ЦПК) Дар'я Каленюк вважає, що Андрію Єрмаку місце навіть не на фронті, а за ґратами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
"Михайло Ткач знайшов Єрмака в секретній бані підвалу Палацу спорту в Києві. Уявіть, ще вчора ви з Макроном і Зеленським вершили світову геополітику в Єлисейському палаці, а сьогодні вже в київському підвалі. З якимись корешами під радянський музончик та кіно. Андрій Борисович думав, що схопив Бога за бороду. І досі, напевно, так вважає.", - написала вона.
Його боялися міністри, керівники правоохоронних органів та спецслужб, депутати. А тепер він боїться вийти на вулицю, щоб хтось його не впізнав.
"Я вважаю, що Єрмаку місце не в бані в підвалі, яку охороняє державна охорона за наші податки. І навіть не на фронті. А за ґратами", - зауважила Каленюк.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Саме він погодив на формулу штанмаєра та почав відводити війська, розміновувати та співпрацювати з кацапами.
Цей підпис змусив зЕрмака, через 5 років після початку війни визнати окуповані території незалежними субʼєктами ?
Хайді Тальявіні - посол, представник ОБСЄ; Леонід Кучма - другий президент України, який представляв українську сторону; Михайло Зурабов - посол РФ в Україні, який представляв російську сторону; Олександр Захарченко - підписав документ без зазначення офіційної посади (як представник ОРДО/ДНР); Ігор Плотницький - підписав ОРЛО/ЛНР).
Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської «народних республік», а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей «особливий статус» у складі України.
