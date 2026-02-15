181 0
Атака РФ на Одессу 27 января: количество жертв увеличилось до пяти человек
Количество жертв российской атаки на Одессу, произошедшей 27 января, увеличилось до пяти человек. Раненый мужчина умер в больнице.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что сегодня ночью в больнице умер мужчина 1948 года рождения. Он получил тяжелые ожоги и отравление продуктами горения в своем доме на ул. Балковской.
"Все это время пострадавший находился в реанимации ожогового отделения. Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.
- Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
- По данным полиции, под завалами искали трех человек.
- Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
- Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.
- В результате удара по Одессе известно о трех погибших.
- 29 января была подтверждена гибель четвертого человека в результате атаки беспилотников на Одессу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль