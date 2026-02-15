Атака РФ на Одессу 27 января: количество жертв увеличилось до пяти человек

Количество жертв российской атаки на Одессу, произошедшей 27 января, увеличилось до пяти человек. Раненый мужчина умер в больнице.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что сегодня ночью в больнице умер мужчина 1948 года рождения. Он получил тяжелые ожоги и отравление продуктами горения в своем доме на ул. Балковской.

"Все это время пострадавший находился в реанимации ожогового отделения. Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?