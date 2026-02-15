Атака РФ на Одесу 27 січня: кількість жертв збільшилася до п’яти осіб
Кількість жертв російської атаки на Одесу, що сталася 27 січня, збільшилася до п’яти осіб. Поранений чоловік помер у лікарні.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що сьогодні вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження. Він дістав важкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вул. Балківській.
"Весь цей час потерпілий перебував у реанімації опікового відділення. Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
- Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
- За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
- Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
- Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.
- Внаслідок удару по Одесі відомо про трьох загиблих.
- 29 січня було підтверджено загибель четвертої людини внаслідок атаки безпілотників на Одесу.
