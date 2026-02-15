Атака РФ на Одесу 27 січня: кількість жертв збільшилася до п’яти осіб

Кількість жертв російської атаки на Одесу, що сталася 27 січня, збільшилася до п’яти осіб. Поранений чоловік помер у лікарні.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що сьогодні вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження. Він дістав важкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вул. Балківській.

"Весь цей час потерпілий перебував у реанімації опікового відділення. Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

