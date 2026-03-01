РУС
2 296 27

Министр обороны и начальник Генштаба Ирана погибли в результате ударов, - иранское ТВ

іран

В воскресенье, 1 марта, иранское государственное телевидение официально сообщило о смерти министра обороны и главы Генерального штаба страны.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

По информации иранского телевидения, в результате авиаудара погибли министр обороны генерал Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал Абдол Рахим Мусави.

Они погибли на встрече вместе с руководителем иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммедом Пакпуром и советником по вопросам безопасности Али Шамхани, о смерти которого Иран сообщил ранее утром.

Иран не уточнил, когда именно произошел удар, в результате которого погибли четверо чиновников.

Отмечается, что американо-израильская кампания началась с интенсивных авиаударов по Тегерану в субботу.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

+9
Можно. Берить та несить.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:07
+5
Повноціцясті гурії чекають рушниконосців. Аятола вже насолоджуєтся.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:05
+4
Тим часом ТЦК в Дубаях.Кяфір - лізь до буса. Шахідом станеш
показать весь комментарий
01.03.2026 09:55
Тим часом ТЦК в Дубаях.Кяфір - лізь до буса. Шахідом станеш
показать весь комментарий
01.03.2026 09:55
Кяфір - невірний, тобто немусульманин. Цікаво, скільки немусульман є там?
показать весь комментарий
01.03.2026 11:22
І хто ж очолить тепер "найпотужнішу наступальну операцію"? ***** верхи на чумадані?
показать весь комментарий
01.03.2026 09:57
Тому що - "нех#й".
показать весь комментарий
01.03.2026 09:59
В нас гарячі голови казали,що Іран наваляє піндосам.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:00
язиком по дупі може хіба що наваляти
показать весь комментарий
01.03.2026 10:02
Легше писати хто ще поки живий..а то списки зажмурених вже на сторінку не влазять..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:32
У вас в палаті, там все можливо
показать весь комментарий
01.03.2026 11:19
Дивно що вони не живуть в бункері або в іншій країні як Зе.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:02
Порахуйте скільки днів в році він знаходиться на гастролях. Я взагалі думаю що він приїжджає в Україну тільки для фотосесій.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:30
Чи можна до іранського посольства нести квіти, свічку і писати якусь херню в жалібній книзі?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:04
Можно. Берить та несить.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:07
Повноціцясті гурії чекають рушниконосців. Аятола вже насолоджуєтся.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:05
але не забуваємо наше тако - воно в любий момент може вийти з гри і предати всіх.
а Україні своє робити....
а Україні своє робити....
показать весь комментарий
01.03.2026 10:08
показать весь комментарий
01.03.2026 10:10
Вирішили на ***** діжку накотити? Ну, ну.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:16
Може це пранк... Або мітинг/пєтинг в жовтому домі
показать весь комментарий
01.03.2026 10:50
КТО ?!! © Равшан
показать весь комментарий
01.03.2026 10:48
на срасії дні непомірних втрат ,та істінного горя у кремлі ! Амінь !!! ...коняці у пальто ,та ху* лу ,підтягнутися у черзі до штабу ... ...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:10
криворізький Земенеї ніяк не коментує знищення вождя-аятоли. Мабуть, Земенеї не сподобалось, як закінчив найвеличніший іранський Лідор
показать весь комментарий
01.03.2026 10:13
Хай квітне , ура, пошана, віват !!
показать весь комментарий
01.03.2026 10:46
не загинули, а були ліквідовані.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:01
Здохли
показать весь комментарий
01.03.2026 11:20
Цікаво, вони спочатку на концерт кабздона пройдуть, чи відразу до не займаних
показать весь комментарий
01.03.2026 11:16
Добра новина...але краще було б щоб вони "продалися"...а купувати все одно доведеться когось з високопосадовців ...одними силами США та Ізраїлю режим не змінити
показать весь комментарий
01.03.2026 11:32
 
 