Министр обороны и начальник Генштаба Ирана погибли в результате ударов, - иранское ТВ

В воскресенье, 1 марта, иранское государственное телевидение официально сообщило о смерти министра обороны и главы Генерального штаба страны.

По информации иранского телевидения, в результате авиаудара погибли министр обороны генерал Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал Абдол Рахим Мусави.

Они погибли на встрече вместе с руководителем иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммедом Пакпуром и советником по вопросам безопасности Али Шамхани, о смерти которого Иран сообщил ранее утром.

Иран не уточнил, когда именно произошел удар, в результате которого погибли четверо чиновников.

Отмечается, что американо-израильская кампания началась с интенсивных авиаударов по Тегерану в субботу.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

