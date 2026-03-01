УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8786 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
3 594 31

Міністр оборони та начальник Генштабу Ірану загинули внаслідок ударів, - іранське ТБ

іран

У неділю, 1 березня, іранське державне телебачення офіційно повідомило про смерть міністра оборони та керівника Генерального штабу країни.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією іранського телебачення, внаслідок авіаудару загинули міністр оборони генерал Азіз Насірзаде та начальник Генштабу генерал Абдол Рахім Мусаві.

Вони загинули на зустрічі разом із керівником іранського Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммедом Пакпуром та радником з питань безпеки Алі Шамхані, про смерть якого Іран повідомив раніше вранці.

Іран не уточнив, коли саме відбувся удар, внаслідок якого загинули четверо посадовців.

Читайте також: Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: Змусимо Вашингтон і Тель-Авів капітулювати

Зазначається, що американо-ізраїльська кампанія розпочалася з інтенсивних авіаударів по Тегерану в суботу.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

Читайте також: Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію семи іранських військових чиновників

Автор: 

Іран (3472) ліквідація (4782)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Можно. Берить та несить.
показати весь коментар
01.03.2026 10:07 Відповісти
+11
Повноціцясті гурії чекають рушниконосців. Аятола вже насолоджуєтся.
показати весь коментар
01.03.2026 10:05 Відповісти
+6
показати весь коментар
01.03.2026 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом ТЦК в Дубаях.Кяфір - лізь до буса. Шахідом станеш
показати весь коментар
01.03.2026 09:55 Відповісти
Кяфір - невірний, тобто немусульманин. Цікаво, скільки немусульман є там?
показати весь коментар
01.03.2026 11:22 Відповісти
Більше ніж мусульман.
показати весь коментар
01.03.2026 11:51 Відповісти
Корінне населення 10-20% . Далі індуси, пакистанці і філіпінці. Філіпінці католики.
показати весь коментар
01.03.2026 11:55 Відповісти
І хто ж очолить тепер "найпотужнішу наступальну операцію"? ***** верхи на чумадані?
показати весь коментар
01.03.2026 09:57 Відповісти
Тому що - "нех#й".
показати весь коментар
01.03.2026 09:59 Відповісти
В нас гарячі голови казали,що Іран наваляє піндосам.
показати весь коментар
01.03.2026 10:00 Відповісти
язиком по дупі може хіба що наваляти
показати весь коментар
01.03.2026 10:02 Відповісти
Легше писати хто ще поки живий..а то списки зажмурених вже на сторінку не влазять..
показати весь коментар
01.03.2026 10:32 Відповісти
У вас в палаті, там все можливо
показати весь коментар
01.03.2026 11:19 Відповісти
Дивно що вони не живуть в бункері або в іншій країні як Зе.
показати весь коментар
01.03.2026 10:02 Відповісти
Порахуйте скільки днів в році він знаходиться на гастролях. Я взагалі думаю що він приїжджає в Україну тільки для фотосесій.
показати весь коментар
01.03.2026 10:30 Відповісти
Можно. Берить та несить.
показати весь коментар
01.03.2026 10:07 Відповісти
Повноціцясті гурії чекають рушниконосців. Аятола вже насолоджуєтся.
показати весь коментар
01.03.2026 10:05 Відповісти
але не забуваємо наше тако - воно в любий момент може вийти з гри і предати всіх.
а Україні своє робити....
показати весь коментар
01.03.2026 10:08 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 10:10 Відповісти
Вирішили на ***** діжку накотити? Ну, ну.
показати весь коментар
01.03.2026 10:16 Відповісти
Може це пранк... Або мітинг/пєтинг в жовтому домі
показати весь коментар
01.03.2026 10:50 Відповісти
КТО ?!! © Равшан
показати весь коментар
01.03.2026 10:48 Відповісти
на срасії дні непомірних втрат ,та істінного горя у кремлі ! Амінь !!! ...коняці у пальто ,та ху* лу ,підтягнутися у черзі до штабу ... ...
показати весь коментар
01.03.2026 10:10 Відповісти
криворізький Земенеї ніяк не коментує знищення вождя-аятоли. Мабуть, Земенеї не сподобалось, як закінчив найвеличніший іранський Лідор
показати весь коментар
01.03.2026 10:13 Відповісти
Хай квітне , ура, пошана, віват !!
показати весь коментар
01.03.2026 10:46 Відповісти
не загинули, а були ліквідовані.
показати весь коментар
01.03.2026 11:01 Відповісти
Здохли
показати весь коментар
01.03.2026 11:20 Відповісти
Цікаво, вони спочатку на концерт кабздона пройдуть, чи відразу до не займаних
показати весь коментар
01.03.2026 11:16 Відповісти
Добра новина...але краще було б щоб вони "продалися"...а купувати все одно доведеться когось з високопосадовців ...одними силами США та Ізраїлю режим не змінити
показати весь коментар
01.03.2026 11:32 Відповісти
Накрыли голубков в постели!
показати весь коментар
01.03.2026 12:12 Відповісти
Алі Шамхані раніше був вибран спадкоємцем аятоли. Цікава у чурбанів почнеться боротьба за владу.
показати весь коментар
01.03.2026 12:35 Відповісти
 
 