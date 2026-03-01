Міністр оборони та начальник Генштабу Ірану загинули внаслідок ударів, - іранське ТБ

У неділю, 1 березня, іранське державне телебачення офіційно повідомило про смерть міністра оборони та керівника Генерального штабу країни.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

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За інформацією іранського телебачення, внаслідок авіаудару загинули міністр оборони генерал Азіз Насірзаде та начальник Генштабу генерал Абдол Рахім Мусаві.

Вони загинули на зустрічі разом із керівником іранського Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммедом Пакпуром та радником з питань безпеки Алі Шамхані, про смерть якого Іран повідомив раніше вранці.

Іран не уточнив, коли саме відбувся удар, внаслідок якого загинули четверо посадовців.

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Зазначається, що американо-ізраїльська кампанія розпочалася з інтенсивних авіаударів по Тегерану в суботу.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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