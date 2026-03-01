РУС
2 580 12

Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, - Гилли

Гили об ударах Ирана

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

Военные базы Великобритании на Кипре

Так, Гилли отметил, что иранские ракеты были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

"Мы почти уверены, что они не были направлены на наши базы", - сказал Гилли.

В то же время он отметил, что "это демонстрирует, насколько неизбирательным является иранский ответ".

Читайте также: Иран пригрозил самой мощной в истории наступательной операцией: Заставим Вашингтон и Тель-Авив капитулировать

Цели в Бахрейне

Кроме того, по словам Гилли, 300 британских военнослужащих находились вблизи целей в Бахрейне.

"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов", - отметил он.

Читайте также: Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Бахрейн (3) Великобритания (1406) Иран (785) Кипр (33) Гилли Джон (87)
щюри тупорилі , Великобританія вас не бомбардувала
01.03.2026 12:24 Ответить
01.03.2026 12:24 Ответить
То ж мабуть просять..
01.03.2026 12:28 Ответить
01.03.2026 12:28 Ответить
А причому тут Британія? Хіба вона приймала участь в бомбардуванні ірану? Відчувається як іран працює по кремлівських методичках, де в усьому винна Британія. Даже Небендзя в ООН звинувачував у нападі на іран не сша а Британію. Тому що проти сша сцикотно відкривати дзьоба
01.03.2026 12:24 Ответить
01.03.2026 12:24 Ответить
Стармер вчора сказав,що літаки там.
01.03.2026 12:28 Ответить
01.03.2026 12:28 Ответить
Британія захищала свої бази і відбивала ракетні атаки а не бомбила іран. До того ж тільки в сша є потужні глибокопроникні бункеробійні авіабомби
01.03.2026 13:09 Ответить
01.03.2026 13:09 Ответить
Ну, полотенца, давайте вам ещё и бриты люлей подкинут
01.03.2026 12:24 Ответить
01.03.2026 12:24 Ответить
Початок продовження 3-ї світової?
01.03.2026 12:24 Ответить
01.03.2026 12:24 Ответить
"Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази", - сказав Гілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3602976

Просто діти грались і хтось випадково натиснув не на ту кнопку! Потужненька заява!
01.03.2026 12:26 Ответить
01.03.2026 12:26 Ответить
така ж сама, коли російські дрони в Європу залітали
01.03.2026 13:13 Ответить
01.03.2026 13:13 Ответить
Всех уб'йом, весь мір взорвйом. Що х...., що рушники.
01.03.2026 12:53 Ответить
01.03.2026 12:53 Ответить
01.03.2026 13:14 Ответить
01.03.2026 13:14 Ответить
Ракети, якими щодня рашка бомбить Україну, всі спочатку летять в напрямку ЄС та НАТО, але ніхто кіпіш не підіймає, а тут з нічого - всьо, на нас напали.
01.03.2026 13:25 Ответить
01.03.2026 13:25 Ответить
 
 