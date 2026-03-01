Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Военные базы Великобритании на Кипре

Так, Гилли отметил, что иранские ракеты были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.

"Мы почти уверены, что они не были направлены на наши базы", - сказал Гилли.

В то же время он отметил, что "это демонстрирует, насколько неизбирательным является иранский ответ".

Читайте также: Иран пригрозил самой мощной в истории наступательной операцией: Заставим Вашингтон и Тель-Авив капитулировать

Цели в Бахрейне

Кроме того, по словам Гилли, 300 британских военнослужащих находились вблизи целей в Бахрейне.

"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов", - отметил он.

Читайте также: Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Удары по Ирану 28 февраля