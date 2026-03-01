Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, - Гилли
Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.
Военные базы Великобритании на Кипре
Так, Гилли отметил, что иранские ракеты были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.
"Мы почти уверены, что они не были направлены на наши базы", - сказал Гилли.
В то же время он отметил, что "это демонстрирует, насколько неизбирательным является иранский ответ".
Цели в Бахрейне
Кроме того, по словам Гилли, 300 британских военнослужащих находились вблизи целей в Бахрейне.
"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов", - отметил он.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Просто діти грались і хтось випадково натиснув не на ту кнопку! Потужненька заява!