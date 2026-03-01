Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де розташовані військові бази Британії, - Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.
Військові бази Британії на Кіпрі
Так, Гілі зазанчив, що іранські ракети були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.
"Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази", - сказав Гілі.
Водночас він зауважив, що "це демонструє, наскільки невибірковою є іранська відповідь".
Цілі в Бахрейні
Крім того, за словами Гілі, 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей у Бахрейні.
"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів", - зазначив він.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+16 Погрібний Олександр
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+10 ALEX SUROVV #593022
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+7 Речь Брежнева
показати весь коментар01.03.2026 12:28 Відповісти Посилання
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