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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану
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Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де розташовані військові бази Британії, - Гілі

Гілі про удари Ірану

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

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Військові бази Британії на Кіпрі

Так, Гілі зазанчив, що іранські ракети були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

"Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази", - сказав Гілі.

Водночас він зауважив, що "це демонструє, наскільки невибірковою є іранська відповідь".

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Цілі в Бахрейні

Крім того, за словами Гілі, 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей у Бахрейні.

"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів", - зазначив він.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Бахрейн (20) Велика Британія (5969) Іран (3472) Кіпр (260) Гілі Джон (109)
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Топ коментарі
+16
"Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази", - сказав Гілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3602976

Просто діти грались і хтось випадково натиснув не на ту кнопку! Потужненька заява!
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01.03.2026 12:26 Відповісти
+10
А причому тут Британія? Хіба вона приймала участь в бомбардуванні ірану? Відчувається як іран працює по кремлівських методичках, де в усьому винна Британія. Даже Небендзя в ООН звинувачував у нападі на іран не сша а Британію. Тому що проти сша сцикотно відкривати дзьоба
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01.03.2026 12:24 Відповісти
+7
То ж мабуть просять..
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01.03.2026 12:28 Відповісти
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щюри тупорилі , Великобританія вас не бомбардувала
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01.03.2026 12:24 Відповісти
То ж мабуть просять..
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01.03.2026 12:28 Відповісти
А причому тут Британія? Хіба вона приймала участь в бомбардуванні ірану? Відчувається як іран працює по кремлівських методичках, де в усьому винна Британія. Даже Небендзя в ООН звинувачував у нападі на іран не сша а Британію. Тому що проти сша сцикотно відкривати дзьоба
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01.03.2026 12:24 Відповісти
Стармер вчора сказав,що літаки там.
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01.03.2026 12:28 Відповісти
Британія захищала свої бази і відбивала ракетні атаки а не бомбила іран. До того ж тільки в сша є потужні глибокопроникні бункеробійні авіабомби
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01.03.2026 13:09 Відповісти
Ну, полотенца, давайте вам ещё и бриты люлей подкинут
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01.03.2026 12:24 Відповісти
Початок продовження 3-ї світової?
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01.03.2026 12:24 Відповісти
"Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази", - сказав Гілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3602976

Просто діти грались і хтось випадково натиснув не на ту кнопку! Потужненька заява!
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01.03.2026 12:26 Відповісти
така ж сама, коли російські дрони в Європу залітали
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01.03.2026 13:13 Відповісти
Всех уб'йом, весь мір взорвйом. Що х...., що рушники.
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01.03.2026 12:53 Відповісти
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01.03.2026 13:14 Відповісти
Ракети, якими щодня рашка бомбить Україну, всі спочатку летять в напрямку ЄС та НАТО, але ніхто кіпіш не підіймає, а тут з нічого - всьо, на нас напали.
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01.03.2026 13:25 Відповісти
Чудово, ще брити на вечірку заскочат.
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01.03.2026 13:39 Відповісти
 
 