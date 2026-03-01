Іран випустив дві ракети в напрямку Кіпру, де розташовані військові бази Британії, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

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Військові бази Британії на Кіпрі

Так, Гілі зазанчив, що іранські ракети були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

"Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази", - сказав Гілі.

Водночас він зауважив, що "це демонструє, наскільки невибірковою є іранська відповідь".

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Цілі в Бахрейні

Крім того, за словами Гілі, 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей у Бахрейні.

"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів", - зазначив він.

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Удари по Ірану 28 лютого