Деньги, запасные части и компоненты для ракет: Китай может помочь Ирану в войне с США, - CNN
Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет на фоне конфликта Тегерана с Соединенными Штатами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.
Что известно?
Отмечается, что Пекин в значительной степени зависит от иранской нефти и якобы давит на Тегеран, чтобы он гарантировал безопасный проход судов через Ормузский пролив.
"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, поскольку она угрожает их энергоснабжению", – сказал один из собеседников издания.
В США не комментируют
Сообщается, что ЦРУ отказалось комментировать эти данные.
4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил журналистам, что Россия и Китай якобы "не являются фактором" в войне с Ираном.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В то же время отмечалось, что два чиновника, знакомых с поддержкой Ирана Россией, заявили, что Китай, похоже, не помогает Ирану, несмотря на тесные связи между двумя странами.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
