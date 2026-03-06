Деньги, запасные части и компоненты для ракет: Китай может помочь Ирану в войне с США, - CNN

Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет на фоне конфликта Тегерана с Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отмечается, что Пекин в значительной степени зависит от иранской нефти и якобы давит на Тегеран, чтобы он гарантировал безопасный проход судов через Ормузский пролив.

"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, поскольку она угрожает их энергоснабжению", – сказал один из собеседников издания.

Читайте также: Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции, - Трамп

В США не комментируют

Сообщается, что ЦРУ отказалось комментировать эти данные.

4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил журналистам, что Россия и Китай якобы "не являются фактором" в войне с Ираном.

Читайте также: Китай не считает двойными стандартами реакцию Пекина на ситуацию в Иране и войну РФ против Украины

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В то же время отмечалось, что два чиновника, знакомых с поддержкой Ирана Россией, заявили, что Китай, похоже, не помогает Ирану, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Удары по Ирану