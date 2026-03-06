РУС
Новости Иран атаковал базы США
548 8

Деньги, запасные части и компоненты для ракет: Китай может помочь Ирану в войне с США, - CNN

Китай может помочь Ирану в войне с США

Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет на фоне конфликта Тегерана с Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

Что известно?

Отмечается, что Пекин в значительной степени зависит от иранской нефти и якобы давит на Тегеран, чтобы он гарантировал безопасный проход судов через Ормузский пролив.

"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, поскольку она угрожает их энергоснабжению", – сказал один из собеседников издания.

Читайте также: Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции, - Трамп

В США не комментируют

Сообщается, что ЦРУ отказалось комментировать эти данные.

4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил журналистам, что Россия и Китай якобы "не являются фактором" в войне с Ираном.

Читайте также: Китай не считает двойными стандартами реакцию Пекина на ситуацию в Иране и войну РФ против Украины

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
  • В то же время отмечалось, что два чиновника, знакомых с поддержкой Ирана Россией, заявили, что Китай, похоже, не помогает Ирану, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Иран (925) Китай (1107) США (7188)
Може може.. плакальники хренови. Гегемон будь мужиком.
показать весь комментарий
06.03.2026 20:37 Ответить
ХОПА.....ну що трампончик - давай знову катай бочку на Україну, ЕС і Канаду і лишишся сам на сам проти планети. А сам на сам США не витягне
показать весь комментарий
06.03.2026 20:44 Ответить
Що більше Китай допоможе Ірану, то менше ×уйлу дістанеться.
показать весь комментарий
06.03.2026 20:47 Ответить
Там на двох вистачить і ще залишиться . Поцікався звідки ми беремо комплектуючі , будеш здивований .
показать весь комментарий
06.03.2026 20:55 Ответить
китай руками інших воює зі всім світом
показать весь комментарий
06.03.2026 20:48 Ответить
Китай руками інших заробляє собі вплив і гроші , а всі ті інші між собою ********* замість поставити китай на місце .
показать весь комментарий
06.03.2026 20:57 Ответить
Ірану за тиждень винесли техніки,яку він багато років виготовляв,а флот кілька десятиліть.Там нові кораблі і навіть авіаносець для шахедів і новий підводний човен.
показать весь комментарий
06.03.2026 20:54 Ответить
все.що було знищене в Ірані,Китай може поставити чалмоносцям за місяць І НАВІТЬ НАБАГАТО БІЛЬШЕ
показать весь комментарий
06.03.2026 20:57 Ответить
 
 