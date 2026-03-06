Гроші, запасні частини та компоненти для ракет: Китай може допомогти Ірану у війні зі США, - CNN
Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу, запасні частини та компоненти для ракет на тлі конфлікту Тегерану зі Сполученими Штатами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США.
Що відомо?
Зазначається, що Пекін значною мірою залежить від іранської нафти і нібито тисне на Тегеран, щоб він гарантував безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.
"Китай більш обережний у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, оскільки вона загрожує їхньому енергопостачанню", – сказав один зі співрозмовників видання.
У США не коментують
Повідомляється, що ЦРУ відмовилося прокоментувати ці дані.
4 березня глава Пентагону Піт Гегсет заявив журналістам, що Росія і Китай нібито "не є фактором" у війні з Іраном.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- Водночас зазначалося, що двоє чиновників, знайомих з підтримкою Ірану Росією, заявили, що Китай, схоже, не допомагає Ірану, попри тісні зв'язки між двома країнами.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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А так любима трампом расєя вже виконує атаку на країни Близького Сходу.і куди пуйло вкаже.
Нещодавно прочитала інтерв'ю рудої істоти щодо його думки про *****, так він буквально сказав, що той йому близький і зрозумілий тому, що «ми разом з ним пройшли несправедливі гоніння на на нас, всіляки звинувачення брехливі заради пошуку відьом», а ми ж такі няшні і чесні і чисті як сльоза дитини.
Нажаль поки що у світ так не проклюнулась реальна причина таких відносин. З її появою світ було б врятовано, принаймі точно це був би величезний крок до цього. Інфа ця відома, я впевнена, але той хто нею володіє, а він не один, поки не напився крові і не задовольнив свою жагу керувати світом в залежності від свого настрою. Цим людям нудно.
у китая не так уж много влияния на иран который находится в войне.