Гроші, запасні частини та компоненти для ракет: Китай може допомогти Ірану у війні зі США, - CNN

Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу, запасні частини та компоненти для ракет на тлі конфлікту Тегерану зі Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США.

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Що відомо?

Зазначається, що Пекін значною мірою залежить від іранської нафти і нібито тисне на Тегеран, щоб він гарантував безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

"Китай більш обережний у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, оскільки вона загрожує їхньому енергопостачанню", – сказав один зі співрозмовників видання.

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У США не коментують

Повідомляється, що ЦРУ відмовилося прокоментувати ці дані.

4 березня глава Пентагону Піт Гегсет заявив журналістам, що Росія і Китай нібито "не є фактором" у війні з Іраном.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

Водночас зазначалося, що двоє чиновників, знайомих з підтримкою Ірану Росією, заявили, що Китай, схоже, не допомагає Ірану, попри тісні зв'язки між двома країнами.

Удари по Ірану