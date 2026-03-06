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Новини Іран атакував бази США
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Гроші, запасні частини та компоненти для ракет: Китай може допомогти Ірану у війні зі США, - CNN

Китай може допомогти Ірану у війні зі США

Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу, запасні частини та компоненти для ракет на тлі конфлікту Тегерану зі Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США.

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Що відомо?

Зазначається, що Пекін значною мірою залежить від іранської нафти і нібито тисне на Тегеран, щоб він гарантував безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

"Китай більш обережний у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, оскільки вона загрожує їхньому енергопостачанню", – сказав один зі співрозмовників видання.

Також читайте: Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп

У США не коментують

Повідомляється, що ЦРУ відмовилося прокоментувати ці дані.

4 березня глава Пентагону Піт Гегсет заявив журналістам, що Росія і Китай нібито "не є фактором" у війні з Іраном.

Також читайте: Китай не вважає подвійними стандартами реакцію Пекіна на ситуацію в Ірані та війну РФ проти України

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
  • Водночас зазначалося, що двоє чиновників, знайомих з підтримкою Ірану Росією, заявили, що Китай, схоже, не допомагає Ірану, попри тісні зв'язки між двома країнами.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3490) Китай (5279) США (26726)
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Топ коментарі
+4
китай руками інших воює зі всім світом
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06.03.2026 20:48 Відповісти
+2
Там на двох вистачить і ще залишиться . Поцікався звідки ми беремо комплектуючі , будеш здивований .
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06.03.2026 20:55 Відповісти
+2
Китай руками інших заробляє собі вплив і гроші , а всі ті інші між собою ********* замість поставити китай на місце .
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06.03.2026 20:57 Відповісти
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Може може.. плакальники хренови. Гегемон будь мужиком.
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06.03.2026 20:37 Відповісти
ХОПА.....ну що трампончик - давай знову катай бочку на Україну, ЕС і Канаду і лишишся сам на сам проти планети. А сам на сам США не витягне
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06.03.2026 20:44 Відповісти
Китай і москалі разом взяті,такі операції не можуть провести і близько.А Європа без США не буде і навіть може сама підключитися.
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06.03.2026 20:58 Відповісти
Що більше Китай допоможе Ірану, то менше ×уйлу дістанеться.
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06.03.2026 20:47 Відповісти
Там на двох вистачить і ще залишиться . Поцікався звідки ми беремо комплектуючі , будеш здивований .
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06.03.2026 20:55 Відповісти
Комплектуючі,але не готові виробиюВ китайців немає стільки бойової технікиюА сам Китай залежний від ринків і від мікропроцесорів.
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06.03.2026 21:01 Відповісти
Яка ж ти вумниця ! Такий начитаний що аж заздірсть бере ((
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06.03.2026 21:21 Відповісти
Заздрість,це гріх.
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06.03.2026 21:45 Відповісти
Не самий страшний , навіть менший аніж твоє невігластво .
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06.03.2026 21:56 Відповісти
Один з головних гріхів.Невіглас тут якраз ти.
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06.03.2026 22:04 Відповісти
Може тебе це здивує, але **********, зброю і компоненти для вибухівки Китай нам не постачає - лише ×уйлу.
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06.03.2026 21:14 Відповісти
Мене здивує коли ти мені скажеш що наші дрони не містять китайських компонентів , а мавіки виготовляє угорщина ((
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06.03.2026 21:20 Відповісти
Із своїми особистими мареннями не до мене - я не лікар.
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06.03.2026 21:26 Відповісти
китай руками інших воює зі всім світом
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06.03.2026 20:48 Відповісти
Китай руками інших заробляє собі вплив і гроші , а всі ті інші між собою ********* замість поставити китай на місце .
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06.03.2026 20:57 Відповісти
Ірану за тиждень винесли техніки,яку він багато років виготовляв,а флот кілька десятиліть.Там нові кораблі і навіть авіаносець для шахедів і новий підводний човен.
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06.03.2026 20:54 Відповісти
все.що було знищене в Ірані,Китай може поставити чалмоносцям за місяць І НАВІТЬ НАБАГАТО БІЛЬШЕ
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06.03.2026 20:57 Відповісти
Ні не може.В Китаю,самого не має стільки бойової техніки.А таку операцію,як проводять США,Китай і близько не проведе.
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06.03.2026 21:00 Відповісти
Безтактне питання ,але - якого ти віку ? ((
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06.03.2026 21:03 Відповісти
А тобі навіщо?
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06.03.2026 21:44 Відповісти
З метою пізнання .
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06.03.2026 21:55 Відповісти
Багато будеш знати,швидко станеш старим.
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06.03.2026 22:01 Відповісти
Китай і не буде проводити війскову операцію сам.але він разом з рашистом будуть це робити руками не тільки Ірану, котрий будуть озброювати .
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06.03.2026 23:39 Відповісти
Як вони будуть озброювати? Якщо літаки США,як в себе дома?
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06.03.2026 23:43 Відповісти
Чого думаєш.що тільки літаками...?Кораблями вигідніше і більше
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07.03.2026 10:13 Відповісти
Кораблі зараз тонуть.
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07.03.2026 10:33 Відповісти
американські літаки теж збивають, і то по три штуки
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07.03.2026 10:38 Відповісти
Іран нікого не збив.І це ключове.
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07.03.2026 10:44 Відповісти
Що ти там розповідав тиждень тому - іран за тридня ? (( Ти дуже емоційна людина , не вір на слово том, що пишуть, поки не побачиш результати . А результати свідчать про інше - того що іран багато років виготовляв йому вистачить надовго , питання - на скільки вистачить США ((( Ага ! І "авіаносець для шахедів " це переобладнаний суховантаж , не плутай його з авіаносною групою США ((
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06.03.2026 21:02 Відповісти
Я не казав за три дні.
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06.03.2026 21:43 Відповісти
Ага ! За два .... а воно не склалося ((( Що там із цінами на нафту від понеділка , ти на сраку падав щодо цього ...
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06.03.2026 22:06 Відповісти
Я не казав.Я казав що Ірану накладуть по повній.І не казав що за два дні і не казав,що за три дні.За ціни я казав,що то тимчасово.Потім впадуть.
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06.03.2026 22:08 Відповісти
А іще "я" це остання буква алфавіту . Прикинь ))
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06.03.2026 22:10 Відповісти
Не може, а вже допомогає 100%.
А так любима трампом расєя вже виконує атаку на країни Близького Сходу.і куди пуйло вкаже.
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06.03.2026 21:05 Відповісти
сша сказало, що їм все одно))
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07.03.2026 02:05 Відповісти
Так. Маразм, в кращому випадку, в гіршому глобально, трамп свідомо знищує США і добиває будь яку систему дотримання всіма країнами міжнородних договорів. Свідоме загурення планети в Хаос. Кілька старих пердунів вирішили що самі не здохнуть хочуть щоб поряд з ними поховали пів світу. Уйо#ки кончені і безмежно кровожерливі.
Нещодавно прочитала інтерв'ю рудої істоти щодо його думки про *****, так він буквально сказав, що той йому близький і зрозумілий тому, що «ми разом з ним пройшли несправедливі гоніння на на нас, всіляки звинувачення брехливі заради пошуку відьом», а ми ж такі няшні і чесні і чисті як сльоза дитини.
Нажаль поки що у світ так не проклюнулась реальна причина таких відносин. З її появою світ було б врятовано, принаймі точно це був би величезний крок до цього. Інфа ця відома, я впевнена, але той хто нею володіє, а він не один, поки не напився крові і не задовольнив свою жагу керувати світом в залежності від свого настрою. Цим людям нудно.
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07.03.2026 06:39 Відповісти
до сраки, думаю штаты и киты добазарятся. А через месяцок режим ирана будет воевать голой жопой если найдутся желающие
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06.03.2026 21:15 Відповісти
ну от і китай червонодупий намалювався , не довго думав ...тоталітарні бандитські режими рятують ...
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06.03.2026 21:24 Відповісти
только иран должен хотеть воевать, а не хотеть договариваться.
у китая не так уж много влияния на иран который находится в войне.
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06.03.2026 21:57 Відповісти
 
 