Из-за высоких цен на топливо Египет вводит сокращение потребления электроэнергии
Египет объявил об ограничении потребления электроэнергии из-за стремительного роста мировых цен на топливо, что стало следствием войны с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
По словам премьер-министра Мостафы Мадбули, с 28 марта торговые центры, кафе и магазины должны будут закрываться в 21:00 в течение пяти дней в неделю, а в выходные — в 22:00.
Меры по экономии электроэнергии
Другие меры предусматривают отключение световых рекламных щитов, уменьшение уличного освещения и раннее закрытие правительственных зданий в 18:00. Власти также рассматривают возможность обязательной работы из дома один или два дня в неделю для государственного и частного секторов.
"Нам нужно начать рационально использовать объемы топлива и электроэнергии", — заявил Мадбули. Он добавил, что меры будут пересмотрены через месяц и отменены, если кризис закончится.
Премьер отметил, что до начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля импорт газа обходился стране примерно в 560 миллионов долларов в месяц, а сейчас эти расходы выросли до 1,65 млрд долларов из-за скачка мировых цен на нефть и газ.
Мадбули подчеркнул, что ограничение потребления энергии является лучшим вариантом, чем новое повышение цен на топливо, как это сделало правительство на прошлой неделе.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Колись так би і зробили.
Але ж цивілізованість, ****.
Навіть мусульман розбещує.
Й так практично на всьму Сході - найбільша та найбідніша частка населення є не просто симпатиками, а й плоттю та кровью рушників. Й хоча правляча багатша меншість часто тягнеться до Заходу діяти повністю не озираючись на більшість вони не можуть.
Повідомляється про пожежі та значні пошкодження інфраструктури. Увесь персонал підприємств евакуювали, постраждалих немає.