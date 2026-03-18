Из-за высоких цен на топливо Египет вводит сокращение потребления электроэнергии

Египет объявил об ограничении потребления электроэнергии из-за стремительного роста мировых цен на топливо, что стало следствием войны с Ираном.

По словам премьер-министра Мостафы Мадбули, с 28 марта торговые центры, кафе и магазины должны будут закрываться в 21:00 в течение пяти дней в неделю, а в выходные — в 22:00.

Меры по экономии электроэнергии

Другие меры предусматривают отключение световых рекламных щитов, уменьшение уличного освещения и раннее закрытие правительственных зданий в 18:00. Власти также рассматривают возможность обязательной работы из дома один или два дня в неделю для государственного и частного секторов.

"Нам нужно начать рационально использовать объемы топлива и электроэнергии", — заявил Мадбули. Он добавил, что меры будут пересмотрены через месяц и отменены, если кризис закончится.

Премьер отметил, что до начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля импорт газа обходился стране примерно в 560 миллионов долларов в месяц, а сейчас эти расходы выросли до 1,65 млрд долларов из-за скачка мировых цен на нефть и газ.

Мадбули подчеркнул, что ограничение потребления энергии является лучшим вариантом, чем новое повышение цен на топливо, как это сделало правительство на прошлой неделе.

Читайте: Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: США и Израиль поразили более 15 тыс. целей в Иране: уничтожено 90% ракет и 95% дронов, — Хегсет