РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19115 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
737 26

Из-за высоких цен на топливо Египет вводит сокращение потребления электроэнергии

Египет объявил об ограничении потребления электроэнергии из-за стремительного роста мировых цен на топливо, что стало следствием войны с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

По словам премьер-министра Мостафы Мадбули, с 28 марта торговые центры, кафе и магазины должны будут закрываться в 21:00 в течение пяти дней в неделю, а в выходные — в 22:00.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Меры по экономии электроэнергии

Другие меры предусматривают отключение световых рекламных щитов, уменьшение уличного освещения и раннее закрытие правительственных зданий в 18:00. Власти также рассматривают возможность обязательной работы из дома один или два дня в неделю для государственного и частного секторов.

"Нам нужно начать рационально использовать объемы топлива и электроэнергии", — заявил Мадбули. Он добавил, что меры будут пересмотрены через месяц и отменены, если кризис закончится.

Премьер отметил, что до начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля импорт газа обходился стране примерно в 560 миллионов долларов в месяц, а сейчас эти расходы выросли до 1,65 млрд долларов из-за скачка мировых цен на нефть и газ.

Мадбули подчеркнул, что ограничение потребления энергии является лучшим вариантом, чем новое повышение цен на топливо, как это сделало правительство на прошлой неделе.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Египет (728) Иран (2516) Тарифы на электроэнергию (2350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ні щоб зібратись і гуртом наваляти цим рушникам.
Колись так би і зробили.
Але ж цивілізованість, ****.
Навіть мусульман розбещує.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:29 Ответить
+2
Тому не було часу встановити сонячні електростанції?)))
показать весь комментарий
18.03.2026 22:00 Ответить
+1
Украина полностью привязана к ЕС. Так что живем как ЕС нам скажет.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2026 21:29 Ответить
У Єгипті колись з подачі демів США провели повністю демократичні вибори на яких, досить очікувано перемогли такі точно рушники як і в Ірані. Добре що, на відміну від нього, вони не встигли прибрати до рук армійців й ті, скориставшись протестами світського населення, узурпували владу. Наче до сих пір править "виконуючий обов'язки президента" генерал.
Й так практично на всьму Сході - найбільша та найбідніша частка населення є не просто симпатиками, а й плоттю та кровью рушників. Й хоча правляча багатша меншість часто тягнеться до Заходу діяти повністю не озираючись на більшість вони не можуть.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:52 Ответить
Іран завдав удару по найбільшому у світі комплексу СПГ у Катарі

Повідомляється про пожежі та значні пошкодження інфраструктури. Увесь персонал підприємств евакуювали, постраждалих немає.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:36 Ответить
Хто як захищається. Але є одна країна в світі, де абсолютно не прийняли ніяких дій, окрім як з бюджету, який через місяць впаде, роздають по 1500 гривень.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:36 Ответить
Украина полностью привязана к ЕС. Так что живем как ЕС нам скажет.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:47 Ответить
Чому тоді купуємо товари китайські в не европейські?брехунець.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:04 Ответить
Нас бюджет привязан к тому что дает нам Европа.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:08 Ответить
Ти не відповів на моє питання,знавець бюджету.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:13 Ответить
Я тебе ответил. Сколько Европа нам даст, так мы и будем жить. Благо нам много не надо.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:13 Ответить
Ні,не відповів,і знову збрехав.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:16 Ответить
А я думав бюджет прив'язаний до золотого унітазу Міндича
показать весь комментарий
18.03.2026 22:14 Ответить
Золотой унитаз Миндича связан с тем, что даже если украсть половину нашего бюджета, то украинцы потерпят. Так как они привыкли.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:16 Ответить
НАБУ по твоєму до українців не відноситься?
показать весь комментарий
18.03.2026 22:19 Ответить
Самое интересное в ситуации что меньше всего от этих высоких цен пострадает Европа, а кто больше - это большой вопрос. Все зависит от множества факторов. США получит очень жесткий удар, как бы они не пыжились.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:46 Ответить
Какие у вас аргументы для такого мнения?
показать весь комментарий
18.03.2026 21:54 Ответить
Европа не жрет много ресурсов, так как она очень экономная и имеет отличную инфрастуктуру и не имеет много производства и имеет доступ к рынкам. Высокая технологичность Европы позволяет им покупать подороже. Да, это все равно удар, но не такой как в развивающихся странах или США, где экономия это пустой звук.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:56 Ответить
Это не значит что Европе нужно быть самодовольной - шок все равно ужасный, просто остальным вообще жопа.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:57 Ответить
Вам,кацапам Європа стабільно кладе у штани.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:05 Ответить
Количество энергии для производства какого то стандартного подшипника одинаково во всём мире. Но например в индии что бы обогреть завод, надо только форточки открыть. Опять же оплата труда в Европе выше. Поэтому европейское производство становится не конкурентно способным. Поэтому сейчас промышленность бежит из Европы, туда где энергия, сырье, труд, подешевле. Что мы и наблюдаем.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:30 Ответить
Єгипет такі самі конюхи ,як і Кубинці)Світловий день може вдвічі більший як в когось зі скандинавів,але чомусь у тих ,де півроку полярна ніч є сонячні батареї,а ці в нафті купатися вирішили))
показать весь комментарий
18.03.2026 21:49 Ответить
Египет имеет огромное население. Они живут на грани бюджета и единственная причина отчего не взрываются - постоянные подачки США, которое платит им дань, чтобы они не напали на Израиль.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:52 Ответить
Кто не знает истории, то Египет был самой агрессивной нацией в регионе после второй мировой. Они воевали со всеми вокруг. И отгребали от них. В итоге, США решили просто их купить и прославили это как мудрую политику. Так они и живут до сих пор.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:54 Ответить
На всій планеті зараз саме день весняного рівнодення.
показать весь комментарий
18.03.2026 21:56 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2026 22:00 Ответить
Це дорого шкідливо та не рентабельно. Коли є газ, то сонячні електростанції не потрібні. Метан згоряє без шкоди метан CH₄ O₂=CO₂ H₂O Рослини при фотосинтезі поглинають CO₂, і H₂O. За допомогою світла та тепла виходить C₆H₁₂O₆ (глюкоза) та ще й O₂ (кисень) - виділяється в атмосферу.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:41 Ответить
Маючи таку погоду як в Єгипті вже б давно перейшли на сонячні панелі та акумулятори ті каХВе...
показать весь комментарий
18.03.2026 22:23 Ответить
 
 