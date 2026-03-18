Через високі ціни на паливо Єгипет вводить скорочення електроспоживання

Єгипет оголосив про обмеження споживання електроенергії через стрімке зростання світових цін на паливо, що стало наслідком війни з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За словами прем’єр-міністра Мостафа Мадбулі, з 28 березня торгові центри, кафе та магазини повинні будуть закриватися о 21:00 протягом п’яти днів на тиждень, а у вихідні — о 22:00.

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Заходи з економії електроенергії

Інші кроки передбачають вимкнення світлових рекламних щитів, зменшення вуличного освітлення та раннє закриття урядових будівель о 18:00. Влада також розглядає можливість обов’язкової роботи з дому один або два дні на тиждень для державного та приватного секторів.

"Нам потрібно почати раціонально використовувати обсяги палива та електроенергії", — заявив Мадбулі. Він додав, що заходи будуть переглянуті через місяць і скасовані, якщо криза завершиться.

Прем’єр зазначив, що до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого імпорт газу коштував країні близько 560 мільйонів доларів на місяць, а зараз ці витрати зросли до 1,65 млрд доларів через стрибок світових цін на нафту та газ.

Мадбулі підкреслив, що обмеження споживання енергії є кращим варіантом, ніж нове підвищення цін на пальне, як це зробив уряд минулого тижня.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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