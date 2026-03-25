Атака РФ на Винницкую область: число пострадавших возросло до 18, двое человек в тяжелом состоянии
Число пострадавших в результате российского нападения в Винницкой области возросло до 18.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Как отмечается, двое раненых остаются в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести.
Известно о повреждении 35 частных домов, 7 многоквартирных и еще четырех домов в местах общего пользования.
По данным ОВА, один частный дом полностью разрушен, два имеют значительные повреждения.
В остальных — взрывными волнами и осколками выбиты окна, повреждены крыши, двери и фасады.
Ликвидация последствий во всех местах попаданий завершена.
Комиссии продолжают работу по обследованию поврежденных домов и фиксации ущерба. Вся необходимая информация собирается для дальнейшего восстановления и оказания помощи людям.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате атаки РФ пострадали три громады.
- По состоянию на вечер 24 марта было известно, что один человек погиб, 13 ранены.
Атака 24 марта
Днем 24 марта Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "шахедов".
В течение дня 24 марта россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую область и Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.
