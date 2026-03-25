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Новини Обстріли Вінниччини
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Атака РФ на Вінниччину: кількість постраждалих зросла до 18, двоє людей у важкому стані

вінницька область

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Як зазначається, двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо - у стані середньої тяжкості.

Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, 7 багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування.

За даними ОВА, один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження.
В інших - вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

Читайте: Вибухи пролунали в Івано-Франківську, Вінниці та Тернополі: триває атака "шахедів"

Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань завершено.

Комісії продовжують роботу з обстеження пошкоджених будинків та фіксації збитків. Уся необхідна інформація збирається для подальшого відновлення та надання допомоги людям.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що на Вінниччині внаслідок атаки РФ постраждали три громади.
  • Станом на вечір 24 березня було відомо, що одна людина загинула, 13 поранені.

Також читайте: 32 людини постраждали під час денної атаки на Львівщині

Атака 24 березня

Вдень 24 березня Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".

Упродовж дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.

Читайте: Атака РФ на Львів: 26 постраждалих, пошкоджено десятки будинків і пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж

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