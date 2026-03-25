Атака РФ на Вінниччину: кількість постраждалих зросла до 18, двоє людей у важкому стані

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Як зазначається, двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо - у стані середньої тяжкості.

Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, 7 багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування.

За даними ОВА, один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження.

В інших - вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

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Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань завершено.

Комісії продовжують роботу з обстеження пошкоджених будинків та фіксації збитків. Уся необхідна інформація збирається для подальшого відновлення та надання допомоги людям.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині внаслідок атаки РФ постраждали три громади.

Станом на вечір 24 березня було відомо, що одна людина загинула, 13 поранені.

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Атака 24 березня

Вдень 24 березня Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".

Упродовж дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.

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