Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
США впоследствии восстановят контроль над Ормузским проливом, - Бессент

У Трампа верят, что со временем возьмут Ормузский пролив под контроль

Глава Минфина США Скотт Бессент убежден, что США со временем получат контроль над Ормузским проливом, который в настоящее время блокирует Иран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

"Со временем США восстановят контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства – будь то с помощью эскорта со стороны США, будь то с помощью многонационального эскорта", – сказал Бессент.

По его словам, мировому рынку сейчас не хватает около 10-12 млн баррелей в день. США, говорит министр, контролируют ситуацию.

Он отметил, что скоординированное высвобождение стратегических запасов нефти благодаря решению Международного энергетического агентства приносит около 4 миллионов баррелей в день для покрытия дефицита.

Также он напомнил о решении снять санкции с российской и иранской нефти, которая уже находилась в море.

В то же время он сказал, что это не принесло дополнительных средств ни одному из соперников США.

Читайте: Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив и направляется в Пакистан, — Bloomberg

Что предшествовало?

Читайте: Тегеран не проводил никаких прямых переговоров с США, — МИД Ирана

США (29012) Скотт Бессент (93) Ормузский пролив (36)
Топ комментарии
+3
нах...вам США була ця війна ? !!! Щоб Ормузька протока була вільна ? Так вона була вільна до військової компанії !!! Чи ви довб* **** хтіли іранському народу допомогти ? Так ви його підставили ,своєю запіздалою допомогою !!! Іді* ти з Білого дурдому ,розберіться для чого війну розпочали ?!!!...
30.03.2026 17:02 Ответить
+3
Глава Мінфіну США Скот Бессент переконаний, що США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран. Поки що ми наклали в американські портки лайна і сморід на цілий світ від ціни на нафту, котру ми американським лайном підняли.
30.03.2026 17:02 Ответить
+2
щоб сіяти хаос у світі.
30.03.2026 17:17 Ответить
Ось і Бессент підтянувся - ну - все - вже буде протока Трампа
30.03.2026 16:58 Ответить
згодом - це через рік
30.03.2026 16:59 Ответить
Можливо і на роки або коли осел здохне чи падишах помре.
30.03.2026 17:12 Ответить
Хіба що Меланья у ескортніци до іранців піде.
30.03.2026 16:59 Ответить
Тю... Бабця вже стара для цих розваг...
30.03.2026 17:03 Ответить
Стара кобила борозду не портить
30.03.2026 17:15 Ответить
Ну... як кажуть молоді та гарні дівчата, старий кінь теж борозду не псує, але й глибоко не виоре...
30.03.2026 17:22 Ответить
Коли я був молодим та ходив до дівчат, то вони казали що головне не либина орання, а майстерність та тривалість
30.03.2026 17:24 Ответить
Іванку підключити.
30.03.2026 17:18 Ответить
Бабці бувають такі, що 30-літні відпочивають.
30.03.2026 17:21 Ответить
Та ну... Геронтофілія це збочення...
30.03.2026 17:26 Ответить
А що ж з дружиною робити з якою разом постарів. Анігілірувать чи продовжувати бути збоченцем?
30.03.2026 17:51 Ответить
З своєю роби що хочеш, а я свою бережу і бачу її такою як і 40 років тому. Для мене моя не змінилась і для того щоб старіти разом я і одружився.
30.03.2026 17:59 Ответить
так і планували, ситуація контрольована, американська сво йде згідно заздалегідь затвердженого графіку.
30.03.2026 17:00 Ответить
"Две-три недели" (с) ... дето так ... не больше ... наверно 🤔
30.03.2026 17:00 Ответить
Трампу потрібна протока бо йому Іран підказав що можна прибарахлитись за право проходу.
30.03.2026 17:00 Ответить
Є така українська приказка - "На ту осінь, через годів восім"!
Нічого не нагадує?
30.03.2026 17:01 Ответить
Відстають ці США. Трамп ще минулого тижня похвалився, що відновив.
30.03.2026 17:01 Ответить
І навіть своїм іменем назвав.
30.03.2026 17:13 Ответить
Установите! И потом Трендите! Я создал "стартап"! Мы скоро преодолим "Скорость света", пардон, "Света, а какая у тебя скорость)))
30.03.2026 17:01 Ответить
нах...вам США була ця війна ? !!! Щоб Ормузька протока була вільна ? Так вона була вільна до військової компанії !!! Чи ви довб* **** хтіли іранському народу допомогти ? Так ви його підставили ,своєю запіздалою допомогою !!! Іді* ти з Білого дурдому ,розберіться для чого війну розпочали ?!!!...
30.03.2026 17:02 Ответить
щоб сіяти хаос у світі.
30.03.2026 17:17 Ответить
Глава Мінфіну США Скот Бессент переконаний, що США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран. Поки що ми наклали в американські портки лайна і сморід на цілий світ від ціни на нафту, котру ми американським лайном підняли.
30.03.2026 17:02 Ответить
Я вже бензоколонки за кiлометр обiзжаю, щоб очi не повипадали.
30.03.2026 17:05 Ответить
На чому ? на велосипеді?
30.03.2026 17:13 Ответить
Мабуть на Теслі
30.03.2026 17:47 Ответить
"...він сказав, що це не принесло додаткових коштів жодному із суперників США" - ну звісно, кацапетівка ж вам не суперник а діловий партнер.
30.03.2026 17:14 Ответить
США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран.

Шо, опять? (с)
30.03.2026 17:23 Ответить
Скільки ще пришиблених в Сполучених Штатах !!!!
30.03.2026 17:26 Ответить
Ясен пень. Просто вы ещё толком не начинали
30.03.2026 17:53 Ответить
Треба Вітька та Зятька заслати в Іран для переговорів. Коли їх шкіри натягнуть на барабани в Ірані, всім стане легше і може трохи разблокується протока.
30.03.2026 17:58 Ответить
 
 