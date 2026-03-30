США впоследствии восстановят контроль над Ормузским проливом, - Бессент
Глава Минфина США Скотт Бессент убежден, что США со временем получат контроль над Ормузским проливом, который в настоящее время блокирует Иран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
"Со временем США восстановят контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства – будь то с помощью эскорта со стороны США, будь то с помощью многонационального эскорта", – сказал Бессент.
По его словам, мировому рынку сейчас не хватает около 10-12 млн баррелей в день. США, говорит министр, контролируют ситуацию.
Он отметил, что скоординированное высвобождение стратегических запасов нефти благодаря решению Международного энергетического агентства приносит около 4 миллионов баррелей в день для покрытия дефицита.
Также он напомнил о решении снять санкции с российской и иранской нефти, которая уже находилась в море.
В то же время он сказал, что это не принесло дополнительных средств ни одному из соперников США.
- Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- 27 марта страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
