США впоследствии восстановят контроль над Ормузским проливом, - Бессент

Глава Минфина США Скотт Бессент убежден, что США со временем получат контроль над Ормузским проливом, который в настоящее время блокирует Иран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Со временем США восстановят контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства – будь то с помощью эскорта со стороны США, будь то с помощью многонационального эскорта", – сказал Бессент.

По его словам, мировому рынку сейчас не хватает около 10-12 млн баррелей в день. США, говорит министр, контролируют ситуацию.

Он отметил, что скоординированное высвобождение стратегических запасов нефти благодаря решению Международного энергетического агентства приносит около 4 миллионов баррелей в день для покрытия дефицита.

Также он напомнил о решении снять санкции с российской и иранской нефти, которая уже находилась в море.

В то же время он сказал, что это не принесло дополнительных средств ни одному из соперников США.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.

Что предшествовало?

