США згодом відновлять контроль над Ормузькою протокою, - Бессент
Глава Мінфіну США Скот Бессент переконаний, що США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Подробиці
"Згодом США відновлять контроль над протокою, і буде забезпечено свободу судноплавства – чи то за допомогою ескорту з боку США, чи то за допомогою багатонаціонального ескорту", - сказав Бессент.
За його словами, світовому ринку наразі не вистачає близько 10-12 млн барелів на день. США, каже міністр, контролюють ситуацію.
Він зазначив, що скоординоване вивільнення стратегічних запасів нафтизавдяки рішенню Міжнародного енергетичного агентства приносить близько 4 мільйонів барелів на день для покриття дефіциту.
Також він нагадав про рішення зняти санкції із російської та іранської нафти, що вже перебувала у морі.
Водночас він сказав, що це не принесло додаткових коштів жодному із суперників США.
- Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
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