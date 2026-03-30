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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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США згодом відновлять контроль над Ормузькою протокою, - Бессент

У Трампа вірять, що згодом візьмуть Ормузьку протоку під контроль

Глава Мінфіну США Скот Бессент переконаний, що США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

"Згодом США відновлять контроль над протокою, і буде забезпечено свободу судноплавства – чи то за допомогою ескорту з боку США, чи то за допомогою багатонаціонального ескорту", - сказав Бессент.

За його словами, світовому ринку наразі не вистачає близько 10-12 млн барелів на день. США, каже міністр, контролюють ситуацію.

Він зазначив, що скоординоване вивільнення стратегічних запасів нафтизавдяки рішенню Міжнародного енергетичного агентства приносить близько 4 мільйонів барелів на день для покриття дефіциту.

Також він нагадав про рішення зняти санкції із російської та іранської нафти, що вже перебувала у морі.

Водночас він сказав, що це не принесло додаткових коштів жодному із суперників США.

Читайте: Танкер із саудівською нафтою пройшов Ормузьку протоку й прямує до Пакистану, - Bloomberg

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
  • 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

Читайте: Тегеран не проводив жодних прямих переговорів зі США, - МЗС Ірану

Автор: 

США (26909) Бессент Скот (113) Ормузька протока (249)
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Топ коментарі
+10
нах...вам США була ця війна ? !!! Щоб Ормузька протока була вільна ? Так вона була вільна до військової компанії !!! Чи ви довб* **** хтіли іранському народу допомогти ? Так ви його підставили ,своєю запіздалою допомогою !!! Іді* ти з Білого дурдому ,розберіться для чого війну розпочали ?!!!...
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30.03.2026 17:02 Відповісти
+6
Глава Мінфіну США Скот Бессент переконаний, що США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран. Поки що ми наклали в американські портки лайна і сморід на цілий світ від ціни на нафту, котру ми американським лайном підняли.
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30.03.2026 17:02 Відповісти
+6
Можливо і на роки або коли осел здохне чи падишах помре.
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30.03.2026 17:12 Відповісти

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