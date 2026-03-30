США згодом відновлять контроль над Ормузькою протокою, - Бессент

Глава Мінфіну США Скот Бессент переконаний, що США з часом отримають контроль над Ормузькою протокою, яку наразі блокує Іран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

"Згодом США відновлять контроль над протокою, і буде забезпечено свободу судноплавства – чи то за допомогою ескорту з боку США, чи то за допомогою багатонаціонального ескорту", - сказав Бессент.

За його словами, світовому ринку наразі не вистачає близько 10-12 млн барелів на день. США, каже міністр, контролюють ситуацію.

Він зазначив, що скоординоване вивільнення стратегічних запасів нафтизавдяки рішенню Міжнародного енергетичного агентства приносить близько 4 мільйонів барелів на день для покриття дефіциту.

Також він нагадав про рішення зняти санкції із російської та іранської нафти, що вже перебувала у морі.

Водночас він сказав, що це не принесло додаткових коштів жодному із суперників США.

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Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

Що передувало?

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