Осколок ракеты обнаружили в Польше на территории сада
В пятницу, 10 апреля, в населённом пункте Ярославец, расположенном в Люблинском воеводстве Польши, на территории сада обнаружили обломок ракеты.
Об этом пишет Polsat News со ссылкой на заявление Военной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о находке?
Отмечается, что "на территории сада был обнаружен фрагмент ракеты, которая, вероятно, использовалась для борьбы с российскими дронами в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года".
Территорию оцепили.
"Угрозы жизни и здоровью людей нет", — заверили военные.
Пресс-офицер Городского управления полиции в Замости Дорота Круковская-Бубило сообщила, что сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении неизвестного объекта 10 апреля после 13:00.
"Мы сообщили в Военную контрразведывательную службу, Агентство внутренней безопасности и Военную полицию. В настоящее время на месте проводятся мероприятия", — заявила она.
Дроны РФ в Польше
- Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября 2025 года во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БПЛА залетели в Польшу.
- Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
- Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
- Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что наносить удары по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не опровергли.
- Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
- Количество зафиксированных российских дронов, пересекших границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября 2025 года в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.
