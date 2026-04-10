Осколок ракеты обнаружили в Польше на территории сада

В пятницу, 10 апреля, в населённом пункте Ярославец, расположенном в Люблинском воеводстве Польши, на территории сада обнаружили обломок ракеты.

Об этом пишет Polsat News со ссылкой на заявление Военной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о находке?

Отмечается, что "на территории сада был обнаружен фрагмент ракеты, которая, вероятно, использовалась для борьбы с российскими дронами в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года".

Территорию оцепили.

"Угрозы жизни и здоровью людей нет", — заверили военные.

Пресс-офицер Городского управления полиции в Замости Дорота Круковская-Бубило сообщила, что сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении неизвестного объекта 10 апреля после 13:00.

"Мы сообщили в Военную контрразведывательную службу, Агентство внутренней безопасности и Военную полицию. В настоящее время на месте проводятся мероприятия", — заявила она.

Дроны РФ в Польше

