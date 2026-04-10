Осколок ракеты обнаружили в Польше на территории сада

В польском Ярославце на территории частного сада обнаружили обломок ракеты

В пятницу, 10 апреля, в населённом пункте Ярославец, расположенном в Люблинском воеводстве Польши, на территории сада обнаружили обломок ракеты.

Об этом пишет Polsat News со ссылкой на заявление Военной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о находке?

Отмечается, что "на территории сада был обнаружен фрагмент ракеты, которая, вероятно, использовалась для борьбы с российскими дронами в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года".

Территорию оцепили.

"Угрозы жизни и здоровью людей нет", — заверили военные.

Пресс-офицер Городского управления полиции в Замости Дорота Круковская-Бубило сообщила, что сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении неизвестного объекта 10 апреля после 13:00.

"Мы сообщили в Военную контрразведывательную службу, Агентство внутренней безопасности и Военную полицию. В настоящее время на месте проводятся мероприятия", — заявила она.

Дроны РФ в Польше

  • Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября 2025 года во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БПЛА залетели в Польшу.
  • Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
  • Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
  • Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что наносить удары по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не опровергли.
  • Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
  • Количество зафиксированных российских дронов, пересекших границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября 2025 года в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.

Терміново рольників туди 🤣🤣🤣
10.04.2026 21:55 Ответить
Пох#й. Тут вже рашисти по водах Британії як у себе плавають й засцяли Брити а Польща взагалі всім пох.....
10.04.2026 22:12 Ответить
нажаль так, минули ті часи коли Королівський військовий флот наводив жах на ворогів..
10.04.2026 22:23 Ответить
Піднімайте винищувачі,поляки.
10.04.2026 22:16 Ответить
А тепер спитаймо себе - ось навіщо укрїнцям втупати в ось таке НАТО ... яке замість дії соберуться на нараду встановлять терміни й питання на наступній нараді , на який й примуть постанову , що це не є пряма агресія , а це щось інше .
10.04.2026 22:35 Ответить
и шо?
10.04.2026 22:49 Ответить
 
 