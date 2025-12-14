Остатки неизвестного беспилотника нашли в Польше недалеко от границы с Беларусью
В воскресенье, 14 декабря, в селе Железна Люблинского воеводства Польши мужчина во время прогулки по лесу обнаружил остатки неизвестного беспилотника.
Об этом в соцсети Х сообщила полиция Люблинского воеводства, информирует Цензор.НЕТ.
Что рассказали польские правоохранители
"Сегодня, около 13:00, в Железна мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон. Полицейские охраняют территорию. Мы сообщили в соответствующие службы, в частности Военную полицию в Белой Подляской и Окружную прокуратуру в Радзине-Подляском", - говорится в сообщении.
Населенный пункт Железна расположен около 55 километров от границы между Беларусью и Польшей.
Дроны РФ в Польше
- Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БПЛА залетели в Польшу.
- Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
- Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
- Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не опровергли.
- Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
- Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
westwlad
показать весь комментарий14.12.2025 19:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex K #531926
показать весь комментарий14.12.2025 19:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль