Остатки неизвестного беспилотника нашли в Польше недалеко от границы с Беларусью

В воскресенье, 14 декабря, в селе Железна Люблинского воеводства Польши мужчина во время прогулки по лесу обнаружил остатки неизвестного беспилотника.

Об этом в соцсети Х сообщила полиция Люблинского воеводства, информирует Цензор.НЕТ.

Что рассказали польские правоохранители

"Сегодня, около 13:00, в Железна мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон. Полицейские охраняют территорию. Мы сообщили в соответствующие службы, в частности Военную полицию в Белой Подляской и Окружную прокуратуру в Радзине-Подляском", - говорится в сообщении.

Населенный пункт Железна расположен около 55 километров от границы между Беларусью и Польшей.

Дроны РФ в Польше

