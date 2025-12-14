РУС
Остатки неизвестного беспилотника нашли в Польше недалеко от границы с Беларусью

В воскресенье, 14 декабря, в селе Железна Люблинского воеводства Польши мужчина во время прогулки по лесу обнаружил остатки неизвестного беспилотника.

Об этом в соцсети Х сообщила полиция Люблинского воеводства, информирует Цензор.НЕТ.

Что рассказали польские правоохранители

"Сегодня, около 13:00, в Железна мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон. Полицейские охраняют территорию. Мы сообщили в соответствующие службы, в частности Военную полицию в Белой Подляской и Окружную прокуратуру в Радзине-Подляском", - говорится в сообщении.

Населенный пункт Железна расположен около 55 километров от границы между Беларусью и Польшей.

Дроны РФ в Польше

  • Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БПЛА залетели в Польшу.
  • Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
  • Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
  • Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не опровергли.
  • Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
  • Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.

