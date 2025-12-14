Залишки невідомого безпілотника знайшли в Польщі неподалік кордону з Білоруссю

У неділю, 14 грудня, в селі Желізна Люблінського воєводства Польщі чоловік під час прогулянки лісом виявив залишки невідомого безпілотника.

Про це в соцмережі Х повідомила поліція Люблінського воєводства, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповіли польські правоохоронці

"Сьогодні, близько 13:00 у Желізна, чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об'єкта, схожого на дрон. Поліцейські охороняють територію. Ми повідомили відповідні служби, зокрема Військову поліцію в Білій Підляскій та Окружну прокуратуру в Радзині-Підляському", - сказано в повідомленні.

Населений пункт Желізна розташований близько 55 кілометрів від кордону між Білоруссю та Польщею.

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