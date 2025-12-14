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Новини Шахеди залетіли в Польщу
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Залишки невідомого безпілотника знайшли в Польщі неподалік кордону з Білоруссю

гербера дрон

У неділю, 14 грудня, в селі Желізна Люблінського воєводства Польщі чоловік під час прогулянки лісом виявив залишки невідомого безпілотника.

Про це в соцмережі Х повідомила поліція Люблінського воєводства, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповіли польські правоохоронці

"Сьогодні, близько 13:00 у Желізна, чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об'єкта, схожого на дрон. Поліцейські охороняють територію. Ми повідомили відповідні служби, зокрема Військову поліцію в Білій Підляскій та Окружну прокуратуру в Радзині-Підляському", - сказано в повідомленні.

Населений пункт Желізна розташований близько 55 кілометрів від кордону між Білоруссю та Польщею.

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Дрони РФ в Польщі

  • Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну щонайменше 8 російських БпЛА залетіли до Польщі.
  • Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
  • Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
  • Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
  • Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
  • Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.

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Польща (9475) дрони (8556)
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