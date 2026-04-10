Уламок ракети виявили в Польщі на території саду

У п’ятницю, 10 квітня, в населеному пункті Ярославець, що в Люблінському воєводстві Польщі, виявили уламок ракети на території саду.

Про це пише Polsat News з посиланням на заяву Воєнної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо про знахідку?

Зазначається, що "на території саду було виявлено фрагмент ракети, яка, ймовірно, використовувалася для боротьби з російськими дронами в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року".

Територію оточили.

"Загрози життю та здоров’ю людей немає", - запевнили військові.

Пресофіцерка Міського управління поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло повідомила, що співробітники поліції отримали повідомлення про виявлення невідомого об’єкта 10 квітня після 13:00.

"Ми повідомили Військову контррозвідувальну службу, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці проводяться заходи",- заявила вона.

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