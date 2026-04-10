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Новини Шахеди залетіли в Польщу
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Уламок ракети виявили в Польщі на території саду

У польському Ярославці на території приватного саду виявили уламок ракети

У п’ятницю, 10 квітня, в населеному пункті Ярославець, що в Люблінському воєводстві Польщі, виявили уламок ракети на території саду.

Про це пише Polsat News з посиланням на заяву Воєнної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо про знахідку?

Зазначається, що "на території саду було виявлено фрагмент ракети, яка, ймовірно, використовувалася для боротьби з російськими дронами в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року".

Територію оточили.

"Загрози життю та здоров’ю людей немає", - запевнили військові.

Пресофіцерка Міського управління поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло повідомила, що співробітники поліції отримали повідомлення про виявлення невідомого об’єкта 10 квітня після 13:00.

"Ми повідомили Військову контррозвідувальну службу, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці проводяться заходи",- заявила вона.

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Дрони РФ в Польщі

  • Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 10 вересня 2025 року під час масованої атаки РФ на Україну щонайменше 8 російських БпЛА залетіли до Польщі.
  • Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
  • Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
  • Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
  • Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
  • Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня 2025 року у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.

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Автор: 

Польща (9611) ракети (4510)
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Топ коментарі
+5
Терміново рольників туди 🤣🤣🤣
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10.04.2026 21:55 Відповісти
+4
Пох#й. Тут вже рашисти по водах Британії як у себе плавають й засцяли Брити а Польща взагалі всім пох.....
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10.04.2026 22:12 Відповісти
+4
А тепер спитаймо себе - ось навіщо укрїнцям втупати в ось таке НАТО ... яке замість дії соберуться на нараду встановлять терміни й питання на наступній нараді , на який й примуть постанову , що це не є пряма агресія , а це щось інше .
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10.04.2026 22:35 Відповісти

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