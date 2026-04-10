Уламок ракети виявили в Польщі на території саду
У п’ятницю, 10 квітня, в населеному пункті Ярославець, що в Люблінському воєводстві Польщі, виявили уламок ракети на території саду.
Про це пише Polsat News з посиланням на заяву Воєнної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо про знахідку?
Зазначається, що "на території саду було виявлено фрагмент ракети, яка, ймовірно, використовувалася для боротьби з російськими дронами в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року".
Територію оточили.
"Загрози життю та здоров’ю людей немає", - запевнили військові.
Пресофіцерка Міського управління поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло повідомила, що співробітники поліції отримали повідомлення про виявлення невідомого об’єкта 10 квітня після 13:00.
"Ми повідомили Військову контррозвідувальну службу, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці проводяться заходи",- заявила вона.
Дрони РФ в Польщі
- Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 10 вересня 2025 року під час масованої атаки РФ на Україну щонайменше 8 російських БпЛА залетіли до Польщі.
- Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
- Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
- Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
- Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
- Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня 2025 року у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.
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