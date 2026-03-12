Знайдений у Польщі дрон міг залетіти туди ще у вересні, - ЗМІ

Безпілотник, знайдений на території шахти в польському Коніні, є, найімовірніше, останнім із дронів, які влетів у повітряний простір Польщі у вересні минулого року.

Як пише Цензор.НЕТ, це стверджують джерела агенції PAP, що наближена до міністерства оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрони впали у кількох регіонах Польщі

Журналісти пишуть, що знайдений дрон, найімовірніше, є одним з тих, що вторглися в повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня минулого року. Тоді над Польщею з'явилося кілька російських БпЛА, багато з яких впали на території країни.

Після інциденту польські військові та служби безпеки проводили масштабні пошуки уламків дронів. Частину було знайдено в різних регіонах країни, зокрема на території Люблінського, Свентокшиського, Мазовецького, Лодзького та Вармінсько-Мазурського воєводства.

За даними польських ЗМІ, частину безпілотників могли збити літаки НАТО, після чого вони впали на території Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі заявили про зірвану кібератаку на ядерний дослідницький центр: підозрюють Іран

Розслідування проводять військова поліція і поліція

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що оперативний командувач збройних сил передав йому звіт щодо виявлення БпЛА.

За його словами, обставини інциденту перевіряють правоохоронні органи.

"Ця справа підлягає розслідуванню військовою поліцією та поліцією. Щойно міністр Швеції Пол Йонсон розповів мені про порушення шведського повітряного простору дроном, який, найімовірніше, виконував місії на користь наших супротивників зі сходу", — заявив Косіняк-Камиш.

Також читайте: Польща створює найсучаснішу систему боротьби з БПЛА в Європі, - Financial Times

Дрони РФ в Польщі

Читайте також: Польща змінює правила безкоштовної медичної допомоги для українських біженців. Що передбачено?