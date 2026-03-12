Знайдений у Польщі дрон міг залетіти туди ще у вересні, - ЗМІ
Безпілотник, знайдений на території шахти в польському Коніні, є, найімовірніше, останнім із дронів, які влетів у повітряний простір Польщі у вересні минулого року.
Як пише Цензор.НЕТ, це стверджують джерела агенції PAP, що наближена до міністерства оборони.
Дрони впали у кількох регіонах Польщі
Журналісти пишуть, що знайдений дрон, найімовірніше, є одним з тих, що вторглися в повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня минулого року. Тоді над Польщею з'явилося кілька російських БпЛА, багато з яких впали на території країни.
Після інциденту польські військові та служби безпеки проводили масштабні пошуки уламків дронів. Частину було знайдено в різних регіонах країни, зокрема на території Люблінського, Свентокшиського, Мазовецького, Лодзького та Вармінсько-Мазурського воєводства.
За даними польських ЗМІ, частину безпілотників могли збити літаки НАТО, після чого вони впали на території Польщі.
Розслідування проводять військова поліція і поліція
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що оперативний командувач збройних сил передав йому звіт щодо виявлення БпЛА.
За його словами, обставини інциденту перевіряють правоохоронні органи.
"Ця справа підлягає розслідуванню військовою поліцією та поліцією. Щойно міністр Швеції Пол Йонсон розповів мені про порушення шведського повітряного простору дроном, який, найімовірніше, виконував місії на користь наших супротивників зі сходу", — заявив Косіняк-Камиш.
Дрони РФ в Польщі
- Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну щонайменше 8 російських БпЛА залетіли до Польщі.
- Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
- Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
- Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
- Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
- Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.
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