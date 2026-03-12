Найденный в Польше дрон мог залететь туда еще в сентябре, - СМИ

Беспилотник, найденный на территории шахты в польском Конине, является, скорее всего, последним из дронов, которые влетели в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года.

Как пишет Цензор.НЕТ, это утверждают источники агентства PAP, близкого к министерству обороны.

Дроны упали в нескольких регионах Польши

Журналисты пишут, что найденный дрон, скорее всего, является одним из тех, которые вторглись в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года. Тогда над Польшей появилось несколько российских БПЛА, многие из которых упали на территории страны.

После инцидента польские военные и службы безопасности проводили масштабные поиски обломков дронов. Часть была найдена в разных регионах страны, в частностина территории Люблинского, Свентокшиского, Мазовецкого, Лодзинскогои Варминско-Мазурского воеводства.

По данным польских СМИ, часть беспилотников могли сбить самолеты НАТО, после чего они упали на территории Польши.

Расследование проводят военная полиция и полиция

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что оперативный командующий вооруженными силами передал ему отчет об обнаружении БПЛА.

По его словам, обстоятельства инцидента проверяют правоохранительные органы.

"Это дело подлежит расследованию военной полицией и полицией. Только что министр Швеции Пол Йонсон рассказал мне о нарушении шведского воздушного пространства дроном, который, скорее всего, выполнял миссии в интересах наших противников с востока", — заявил Косиняк-Камыш.

Дроны РФ в Польше

