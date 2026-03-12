Найденный в Польше дрон мог залететь туда еще в сентябре, - СМИ
Беспилотник, найденный на территории шахты в польском Конине, является, скорее всего, последним из дронов, которые влетели в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года.
Как пишет Цензор.НЕТ, это утверждают источники агентства PAP, близкого к министерству обороны.
Дроны упали в нескольких регионах Польши
Журналисты пишут, что найденный дрон, скорее всего, является одним из тех, которые вторглись в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года. Тогда над Польшей появилось несколько российских БПЛА, многие из которых упали на территории страны.
После инцидента польские военные и службы безопасности проводили масштабные поиски обломков дронов. Часть была найдена в разных регионах страны, в частностина территории Люблинского, Свентокшиского, Мазовецкого, Лодзинскогои Варминско-Мазурского воеводства.
По данным польских СМИ, часть беспилотников могли сбить самолеты НАТО, после чего они упали на территории Польши.
Расследование проводят военная полиция и полиция
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что оперативный командующий вооруженными силами передал ему отчет об обнаружении БПЛА.
По его словам, обстоятельства инцидента проверяют правоохранительные органы.
"Это дело подлежит расследованию военной полицией и полицией. Только что министр Швеции Пол Йонсон рассказал мне о нарушении шведского воздушного пространства дроном, который, скорее всего, выполнял миссии в интересах наших противников с востока", — заявил Косиняк-Камыш.
Дроны РФ в Польше
- Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БПЛА залетели в Польшу.
- Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
- Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
- Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не опровергли.
- Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
- Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.
