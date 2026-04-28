Новости Стрельба в Киеве
Рубеля отстранили от руководства Департаментом стратегических расследований Нацполиции

Андрей Рубель

Андрея Рубеля отстранили от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.

Кто руководит департаментом?

Пока новый руководитель не назначен, обязанности начальника Департамента стратегических расследований исполняет его заместитель.

Что известно о Рубеле?

По данным из открытых источников, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейская Дудина не смогла дозвониться в скорую помощь во время стрельбы в Киеве: медики служебное расследование не проводят. ДОКУМЕНТ

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Читайте также: Теракт в Киеве: следствие установило хронологию и новые детали о нападавшем

28.04.2026 13:25 Ответить
Дивним чином звільнення співпадає із набуттям 25-річного стажу...
28.04.2026 13:49 Ответить
А про цього підра мовчок. Незламний керівник Голосіївського управління НП Араік Кочкадамян підозрюється у "дахуванні" азербайджанських кол-центрів. Араїк має надійний дах. Зв'язки дизертира і мародера тягнуться у високі кабінети МВС, зокрема до кервника НацПоліції Виговського.
28.04.2026 14:23 Ответить
Негайно замінити на Андрія Долара ! Замісником - Євру.
28.04.2026 15:24 Ответить
Хто його взагалі туди призначив з таким прізвищем?
28.04.2026 16:16 Ответить
 
 