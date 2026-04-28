3 900 5
Рубеля отстранили от руководства Департаментом стратегических расследований Нацполиции
Андрея Рубеля отстранили от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.
Кто руководит департаментом?
Пока новый руководитель не назначен, обязанности начальника Департамента стратегических расследований исполняет его заместитель.
Что известно о Рубеле?
По данным из открытых источников, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
