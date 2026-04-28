Рубеля отстранили от руководства Департаментом стратегических расследований Нацполиции

Андрея Рубеля отстранили от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто руководит департаментом?

Пока новый руководитель не назначен, обязанности начальника Департамента стратегических расследований исполняет его заместитель.

Что известно о Рубеле?

По данным из открытых источников, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

