Рубеля відсторонили від керівництва Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції

Андрія Рубеля усунули від виконання обов’язків керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили у Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто керує департаментом?

Поки нового керівника не призначено, обов'язки начальника Департаменту стратегічних розслідувань виконує його заступник.

Що про Рубеля відомо?

За даними із відкритих джерел, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

