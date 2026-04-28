Рубеля відсторонили від керівництва Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції
Андрія Рубеля усунули від виконання обов’язків керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили у Нацполіції.
Хто керує департаментом?
Поки нового керівника не призначено, обов'язки начальника Департаменту стратегічних розслідувань виконує його заступник.
Що про Рубеля відомо?
За даними із відкритих джерел, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
