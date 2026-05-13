Массированная атака дронов: РФ выпустила более 890 БПЛА по Украине за сутки, сбито 710, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
13 мая (с 08:00 до 18:30) противник нанес удары 753 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". С учетом ночной атаки (139 БПЛА), за сутки более 892 вражеских беспилотников данных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
- Основное направление удара — западные регионы страны.
- Особенность атаки — противник в очередной раз использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БПЛА в сторону Украины.
- Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 18:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 710 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "Пародия" почти во всех регионах страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА, а также падение сбитых дронов (обломки) в 26 локациях.
"Атака продолжается, несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Не игнорируйте тревогу, соблюдайте правила безопасности!" — призвали в ВС.
Массированная атака 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА противника атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
З 08:00 до 18:30 - 710 з 753. Це-94.