Новости
Массированная атака дронов: РФ выпустила более 890 БПЛА по Украине за сутки, сбито 710, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Больше ПВО для стратегических объектов: заявление Свириденко

13 мая (с 08:00 до 18:30) противник нанес удары 753 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". С учетом ночной атаки (139 БПЛА), за сутки более 892 вражеских беспилотников данных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

  • Основное направление удара — западные регионы страны.
  • Особенность атаки — противник в очередной раз использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БПЛА в сторону Украины.
  • Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте: Россия выпустила по Украине уже 800 "шахидов", возможны также и запуски ракет, - Зеленский

Результаты работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 18:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 710 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "Пародия" почти во всех регионах страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА, а также падение сбитых дронов (обломки) в 26 локациях.

Читайте также: 111 из 139 российских БПЛА уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

"Атака продолжается, несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Не игнорируйте тревогу, соблюдайте правила безопасности!" — призвали в ВС.

Массированная атака 13 мая

ПВО (3663) Воздушные силы (3072) Шахед (2172)
Топ комментарии
+19
І це ще не вечір. Ху'йло ще масово ракети запустить які збирав поки ви раділи перемирію і шашлички їли. Ну як вам травневі угоди, шашлички і пєрєміріє? Де те лайно яке ще кілька днів назад з піною на морді розказувало що Зеля дуже гарну угоду з Тромбом і Ху'йлом заключив. І 1000 полонених Ху'йло нам віддасть і не буде масованого удару по нашим містам.
13.05.2026 19:08 Ответить
+12
Дурник зелений зате пихато "указ" підписав не бити дронами по мацкві, дебіла кусок клоун обісраний, оці витребеньки дорого коштують Україні
13.05.2026 19:10 Ответить
+9
Ну і, а де відповідь по нпз і іншим обьектам? Чи "перемир'я" зелене?
13.05.2026 19:08 Ответить
94% збито
13.05.2026 19:05 Ответить
80 приблизно
13.05.2026 19:09 Ответить
80-то за ніч. 111 з 139.
З 08:00 до 18:30 - 710 з 753. Це-94.
13.05.2026 20:04 Ответить
79,7%
13.05.2026 20:06 Ответить
🤔 🤷
13.05.2026 19:09 Ответить
Та збито але це все впало здебільшого в населених пунктах.
13.05.2026 21:32 Ответить
Ну і, а де відповідь по нпз і іншим обьектам? Чи "перемир'я" зелене?
13.05.2026 19:08 Ответить
Зміни методичку, козломордий! ))
13.05.2026 23:51 Ответить
От тобі і парад...
13.05.2026 19:09 Ответить
У ***** продовження параду. Вофка разрєшил.
13.05.2026 19:16 Ответить
цікаво чому не маштабують виробництво антишахедних дронів, бачу сьогодні здебільшого кр.каліберними кулеметами пробували дістати, шуму багато від них але чи ефективно це?
13.05.2026 19:19 Ответить
Декілька годин продовжувалися пуски з одних і тих же локацій... Чому, нічого не прилетіло по пусковим майданчикам? До ті є ж навлі декілька десятків км.
13.05.2026 19:28 Ответить
Тому що вся ця статистика звєздьож
13.05.2026 21:40 Ответить
Ну і де 90% дронів ,які збивають ,як каже гівномарафонівська пропаганда ?
13.05.2026 19:32 Ответить
і потрібно було оте перемир'я задля касапського параду *****?
13.05.2026 19:42 Ответить
Де грьобаний статист,що він скаже що треба посилити ППО,що треба протидіяти,треба посилити тиск на ху..ла.Балабол,де асиметричні відповіді.Б'є бункерний по залізниці,бий теж по залізниці і мостам,розбиває інфраструктуру, теж бий по ній.Клин клином вибивають.
13.05.2026 19:46 Ответить
Ну і де ж наша адекватна відповідь, я не кажу вже по росії, а хоч би по москві
13.05.2026 19:54 Ответить
 
 