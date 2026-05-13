Массированная атака дронов: РФ выпустила более 890 БПЛА по Украине за сутки, сбито 710, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

13 мая (с 08:00 до 18:30) противник нанес удары 753 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". С учетом ночной атаки (139 БПЛА), за сутки более 892 вражеских беспилотников данных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Основное направление удара — западные регионы страны.

Особенность атаки — противник в очередной раз использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БПЛА в сторону Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 18:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 710 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "Пародия" почти во всех регионах страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА, а также падение сбитых дронов (обломки) в 26 локациях.

"Атака продолжается, несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Не игнорируйте тревогу, соблюдайте правила безопасности!" — призвали в ВС.

