Масована атака дронів: РФ випустила понад 890 БпЛА по Україні за добу, збито 710, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія". З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці атаки

Основний напрямок удару - західні регіони країни

Особливість атаки - противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте: Росія випустила по Україні вже 800 "шахедів", можливі також і запуски ракет, - Зеленський

Результати роботи ППО

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" майже у всіх регіонах країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.

Також читайте: 111 зі 139 російських БпЛА знищені силами ППО. ІНФОГРАФІКА

"Атака триває, декілька БпЛА - в повітряному просторі України. Не ігноруйте тривогу, дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали в ПС.

Масована атака 13 травня