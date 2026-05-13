Масована атака дронів: РФ випустила понад 890 БпЛА по Україні за добу, збито 710, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія". З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
- Основний напрямок удару - західні регіони країни
- Особливість атаки - противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України
- Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результати роботи ППО
За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" майже у всіх регіонах країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.
"Атака триває, декілька БпЛА - в повітряному просторі України. Не ігноруйте тривогу, дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали в ПС.
Масована атака 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
З 08:00 до 18:30 - 710 з 753. Це-94.