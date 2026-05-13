Масована атака дронів: РФ випустила понад 890 БпЛА по Україні за добу, збито 710, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Більше ППО для стратегічних об’єктів: заява Свириденко

13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія". З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

  • Основний напрямок удару - західні регіони країни
  • Особливість атаки - противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України
  • Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи ППО

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" майже у всіх регіонах країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.

"Атака триває, декілька БпЛА - в повітряному просторі України. Не ігноруйте тривогу, дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали в ПС.

Масована атака 13 травня

ППО (4107) Повітряні сили (3401) Шахед (2190)
Топ коментарі
+19
І це ще не вечір. Ху'йло ще масово ракети запустить які збирав поки ви раділи перемирію і шашлички їли. Ну як вам травневі угоди, шашлички і пєрєміріє? Де те лайно яке ще кілька днів назад з піною на морді розказувало що Зеля дуже гарну угоду з Тромбом і Ху'йлом заключив. І 1000 полонених Ху'йло нам віддасть і не буде масованого удару по нашим містам.
13.05.2026 19:08 Відповісти
+13
Дурник зелений зате пихато "указ" підписав не бити дронами по мацкві, дебіла кусок клоун обісраний, оці витребеньки дорого коштують Україні
13.05.2026 19:10 Відповісти
+9
Ну і, а де відповідь по нпз і іншим обьектам? Чи "перемир'я" зелене?
13.05.2026 19:08 Відповісти
94% збито
13.05.2026 19:05 Відповісти
80 приблизно
13.05.2026 19:09 Відповісти
80-то за ніч. 111 з 139.
З 08:00 до 18:30 - 710 з 753. Це-94.
13.05.2026 20:04 Відповісти
79,7%
13.05.2026 20:06 Відповісти
🤔 🤷
13.05.2026 19:09 Відповісти
Та збито але це все впало здебільшого в населених пунктах.
13.05.2026 21:32 Відповісти
Ну і, а де відповідь по нпз і іншим обьектам? Чи "перемир'я" зелене?
13.05.2026 19:08 Відповісти
Зміни методичку, козломордий! ))
13.05.2026 23:51 Відповісти
От тобі і парад...
13.05.2026 19:09 Відповісти
У ***** продовження параду. Вофка разрєшил.
13.05.2026 19:16 Відповісти
цікаво чому не маштабують виробництво антишахедних дронів, бачу сьогодні здебільшого кр.каліберними кулеметами пробували дістати, шуму багато від них але чи ефективно це?
13.05.2026 19:19 Відповісти
Декілька годин продовжувалися пуски з одних і тих же локацій... Чому, нічого не прилетіло по пусковим майданчикам? До ті є ж навлі декілька десятків км.
13.05.2026 19:28 Відповісти
Тому що вся ця статистика звєздьож
13.05.2026 21:40 Відповісти
Ну і де 90% дронів ,які збивають ,як каже гівномарафонівська пропаганда ?
13.05.2026 19:32 Відповісти
і потрібно було оте перемир'я задля касапського параду *****?
13.05.2026 19:42 Відповісти
Де грьобаний статист,що він скаже що треба посилити ППО,що треба протидіяти,треба посилити тиск на ху..ла.Балабол,де асиметричні відповіді.Б'є бункерний по залізниці,бий теж по залізниці і мостам,розбиває інфраструктуру, теж бий по ній.Клин клином вибивають.
13.05.2026 19:46 Відповісти
Ну і де ж наша адекватна відповідь, я не кажу вже по росії, а хоч би по москві
13.05.2026 19:54 Відповісти
ЯК ТІЛЬКИ ЗЕЛЕНЕ ЧМО ДЕСЬ З 2ВІЗИТОМ" ТО ПОЧИНАЄТЬСЯ МАСОВИЙ ОБСТРІЛ. "СОВПАДЕНІЄ, НЕ ДУМАЮ"...
14.05.2026 06:30 Відповісти
 
 