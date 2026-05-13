Во время сегодняшней массированной атаки РФ нанесла 23 удара по объектам "Укрзализныци"

Во время массированной атаки на Украину 13 мая российские войска нанесли 23 удара по объектам "Укрзализныци" в различных регионах страны. Под обстрелами оказались мосты, депо, энергетическая инфраструктура и подвижной состав.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украина под массированной атакой – а "Укрзализныця" стала сегодня одной из основных целей врага. Продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу. 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины", – говорится в сообщении.

Где именно атаковал враг?

Под ударами оказались энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в:

Закарпатской,

Львовской,

Житомирской,

Ривненской,

Волынской,

Харьковской и

Днепропетровской областях.

Также зафиксировано попадание в подвижной состав — еще ночью были повреждены три локомотива.

Читайте также: Рашисты попали в жилой дом в Ивано-Франковске, есть раненые

Пассажиры не пострадали

Наши мониторинговые центры работают в усиленном режиме, следим за ситуацией во всех регионах и оперативно проводим эвакуации, сообщаем нашим сотрудникам об угрозах, чтобы они вовремя укрылись. Благодаря этой непростой слаженной работе — ни один наш пассажир не пострадал во время этой массированной атаки, а поезда продолжают движение на всех участках. На рабочих местах, несмотря на такие прицельные удары, также нет погибших. Есть одна травмированная сотрудница, которая получила травму, спеша в укрытие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал "шахидами" Волынь: пять пострадавших, зафиксировано попадание

В Здолбунове есть погибшие и раненые работники

"Но, к большому сожалению, не без потерь в нашей "железной семье". Коварные удары врага по железнодорожному городку Здолбунов унесли жизни двух наших коллег. Они не были на рабочих местах в это время, но враг бьет без разбора, а также один наш коллега получил травму там же. Оказываем помощь", — добавили в УЗ.

Возможные задержки

Продолжаем следить за воздушными угрозами для наших поездов и, при необходимости, проводим эвакуацию пассажиров в случае непосредственной опасности. Из-за этого возможны временные задержки поездов, оперативные изменения графика движения и корректировка маршрутов.



"Просим пассажиров с пониманием относиться к возможным изменениям во время путешествия и внимательно слушать объявления в поездах, на вокзалах и станциях. Продолжаем движение!" - призвали в УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака дронов: РФ выпустила более 890 БПЛА по Украине за сутки, сбито 710, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Массированная атака 13 мая