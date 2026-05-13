Во время сегодняшней массированной атаки РФ нанесла 23 удара по объектам "Укрзализныци"
Во время массированной атаки на Украину 13 мая российские войска нанесли 23 удара по объектам "Укрзализныци" в различных регионах страны. Под обстрелами оказались мосты, депо, энергетическая инфраструктура и подвижной состав.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
"Украина под массированной атакой – а "Укрзализныця" стала сегодня одной из основных целей врага. Продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу. 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины", – говорится в сообщении.
Где именно атаковал враг?
Под ударами оказались энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в:
- Закарпатской,
- Львовской,
- Житомирской,
- Ривненской,
- Волынской,
- Харьковской и
- Днепропетровской областях.
Также зафиксировано попадание в подвижной состав — еще ночью были повреждены три локомотива.
Пассажиры не пострадали
Наши мониторинговые центры работают в усиленном режиме, следим за ситуацией во всех регионах и оперативно проводим эвакуации, сообщаем нашим сотрудникам об угрозах, чтобы они вовремя укрылись. Благодаря этой непростой слаженной работе — ни один наш пассажир не пострадал во время этой массированной атаки, а поезда продолжают движение на всех участках. На рабочих местах, несмотря на такие прицельные удары, также нет погибших. Есть одна травмированная сотрудница, которая получила травму, спеша в укрытие.
В Здолбунове есть погибшие и раненые работники
"Но, к большому сожалению, не без потерь в нашей "железной семье". Коварные удары врага по железнодорожному городку Здолбунов унесли жизни двух наших коллег. Они не были на рабочих местах в это время, но враг бьет без разбора, а также один наш коллега получил травму там же. Оказываем помощь", — добавили в УЗ.
Возможные задержки
Продолжаем следить за воздушными угрозами для наших поездов и, при необходимости, проводим эвакуацию пассажиров в случае непосредственной опасности. Из-за этого возможны временные задержки поездов, оперативные изменения графика движения и корректировка маршрутов.
"Просим пассажиров с пониманием относиться к возможным изменениям во время путешествия и внимательно слушать объявления в поездах, на вокзалах и станциях. Продолжаем движение!" - призвали в УЗ.
Массированная атака 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА противника атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
