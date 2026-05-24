Новости
Сибига о массированной атаке РФ: Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость

Обстрел Киева 24 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированную атаку РФ на Украину в ночь на 24 мая.

"Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость", — подчеркнул он.

Массированная атака

Так, глава МИД отметил, что ночью Россия осуществила одну из крупнейших террористических атак на Киев и область с использованием около 600 дронов, многих десятков баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также невооруженной БРДМ.

Под ударом также оказались Черкасская, Харьковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская и Житомирская области.

Есть сообщения о погибших и десятках раненых. Повреждено много жилых домов.

Слабость Путина

По словам Сибиги, не способный достичь каких-либо результатов на поле боя, российский диктатор Владимир Путин прибегает к террору против гражданских лиц.

"Этот удар, вероятно, должен был продемонстрировать "силу" внутренней аудитории, но вместо этого лишь подтверждает слабость Путина. Даже россияне видят, что он проигрывает. Его "специальная операция" не дает никаких результатов. Потери огромны, но ни одна цель не достигнута. Кроме того, в России больше нет безопасных мест, потому что Украина усиливает свои специальные дальнобойные санкции", — добавил министр.

Обращение к союзникам

Сибига также обратился к союзникам с призывом усилить, а не ослаблять, поддержку Украины и давление на российский режим.

"Призываем предоставить дополнительные оборонные возможности, включая ПВО; увеличить инвестиции в нашу оборонную промышленность; усилить давление на Россию, включая запрет на въезд для российских комбатантов, полное использование замороженных активов; принять сильные политические решения относительно вступления Украины в ЕС и другие шаги.

У мира есть рычаги влияния. Их нужно использовать правильно – чтобы показать Москве, что такие удары не принесут никаких результатов – и заставить Россию прекратить эту войну", – подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Топ комментарии
+4
тобто слабкість, це коли ти можеш наносити страшні удари? що він меле?
може, нам теж треба стати такими "слабкими"?
24.05.2026 10:26 Ответить
+4
Сибига ти довбо..б, їх безкарність у відповідь це наша слабкість
Меняй мантру, не про то ти кажеш, роби нарешті хоч трохи своєї роботи
24.05.2026 10:28 Ответить
+3
а наша влада, що показує? нудить
24.05.2026 10:17 Ответить
агонія путнінського режиму! як це вплине на ситуацію на фронті! ніяк! сволочуга воює з мирняком!
24.05.2026 10:15 Ответить
Вже деякі гниди заявляють що потрібно здатись щоб все закінчилось. І це бувший ригоанал Гончаренко. Хоча бувших небуває. А ви кажете що даремно рашисти б'ють саме по цивільних. Це одвічна стратегія московсько-фашистського терористичного режиму терактами проти цивільних нагнати жаху на весь світ а потім підключити своїх агентів які з середини будуть верещати що лише потрібно скласти зброю і капітулювати і все припиниться
24.05.2026 10:19 Ответить
"Путін хотів показати "силу", але лише підтвердив свою слабкість", - наголосив він Джерело: https://censor.net/ua/n4004805 чим більше такої руйнівної кровожадної рашистської "слабості" тим більше смертей українського народу і руйнації України...ніхера собі рашистська " слабість" від якої весь Київ і вся Україна починаючи з 2022 року хворіє смертями і розрухою.вдовами .сиротами .покаліченими...
24.05.2026 10:22 Ответить
А ви, кацапи, та їх прихвостні, ніколи цього не зрозумієте... Римляни прославилися своїми "крилатими висловами". Так от, комусь з Катонів (чи то "Старшому", чи "Молодшому"), приписують вислів: "Раб ненавидить не господаря... Він ненавидить раба, який зумів звільниться...".
Українці зуміли звільниться... А ви на це НЕЗДАТНІ... І це вас страшно бісить... І саме це спонукує вас, із такою жорстокістю винищувать те, що свідчить про наше звільнення...
24.05.2026 10:52 Ответить
>Українці зуміли звільниться...

від чого саме? Бо Україна не є етнічною державою українців, у владі висока кількість чужинців.

>А ви на це НЕЗДАТНІ...

ми це хто, українці?
24.05.2026 11:15 Ответить
"Марущаку"! Ти, своїми питаннями, ще раз підтверджуєш свою кацапську ТУПІСТЬ... Бо тільки кацапи не розуміють різниці між "етносом", і "нацією"...
Етнос - це спільнота людей, об'єднана спільним походженням, мовою, культурою та традиціями. Нація - це політично-територіальне об'єднання, що має власну державність або прагне до неї. Нація включає всіх громадян країни, незалежно від їхнього етнічного походження.
24.05.2026 11:31 Ответить
>Нація включає всіх громадян країни, незалежно від їхнього етнічного походження.

це ліва позиція, яка дозволяє таким як ти гоям завозити різнокольорове сміття, для проведення заміщення місцевого населення.
В Третьому Рейху була нація, яка на 100% складалась з етнічних німців. До чого й має прагнути Україна. А таких як ти, шабесгоїв, треба депортувати або в концтабори відправляти, зрадники раси та нації.
24.05.2026 11:55 Ответить
Телепню! Це "Академічний тлумачний словник української мови", а не "ліва позиція"... Але ти мені подобаєшся... Бо в противагу тлумаченню плоняття "нації", демократичного світу, ти виставляєш тлумачення "нації" , НАЦИСТСЬКЕ... Аплодую стоячи...
24.05.2026 12:03 Ответить
Нехай тепер Зелупський підтвердить свою слабкість за допомогою масованого удару по цивільним об"єктам на маскві.
24.05.2026 10:29 Ответить
Так він вже проявив . Лекітло 1000 дронів, Долетіло 5. І то до Підмосков'я.
24.05.2026 10:30 Ответить
Нічого не змінюється...... Путін проявляє слабкість, Росія розвалюються. Стабільність.
24.05.2026 10:29 Ответить
Та припиніть ви вже є підміняти поняття і покажіть свою «слабкість» у відповідь пуйлу, зелені гниди всрані!
24.05.2026 10:30 Ответить
А от Зєля показав потужну і незламну силу і цієї ночі був у закордонному відрядженні.
24.05.2026 10:31 Ответить
Дивлюсь фотки і відео палаючих будинків, чую галас тупих ідіотів з БЦ на відео про арєшнік...
Так собі і думаю - щось занадто слабко!
24.05.2026 10:32 Ответить
НЕГАЙНА АТВЕТОЧКА ПО МАСКОВІЇ!
24.05.2026 10:33 Ответить
Фєдя-дічь! Сибіга-тиск!
24.05.2026 10:35 Ответить
ЗЕлені можуть коли небудь показати зуби?Одні нюні.
24.05.2026 10:54 Ответить
Соглашусь полностью, очень похоже на агонию *****....
24.05.2026 11:00 Ответить
Коли Україна Зє-йло покаже свою таку слабкість силу?
24.05.2026 11:02 Ответить
Ту так ти покажи свою силу! Разом з Бубочкою,жахніть по Москвє і Пєтєрбургу десятками Рут,Громів,Сапсанів,Коршунів,Нептунів (порошенковських),Пекол,Паляниць,ну і знаменитими шейтельмановками,які складає в Ізраїлі потужний Міндіч!!!
24.05.2026 11:14 Ответить
В сивоха і вся зелена шобла показує свою недбалу злочинну некомпетентність, що згадати "підготовку" до вторгення.
24.05.2026 11:15 Ответить
 
 