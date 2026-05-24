Сибига о массированной атаке РФ: Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированную атаку РФ на Украину в ночь на 24 мая.

Об этом сообщает МИД, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость", — подчеркнул он.

Массированная атака

Так, глава МИД отметил, что ночью Россия осуществила одну из крупнейших террористических атак на Киев и область с использованием около 600 дронов, многих десятков баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также невооруженной БРДМ.



Под ударом также оказались Черкасская, Харьковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская и Житомирская области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия комбинированного удара РФ по Киевщине: двое человек погибли, еще пятеро пострадали. ФОТОрепортаж

Есть сообщения о погибших и десятках раненых. Повреждено много жилых домов.

Слабость Путина

По словам Сибиги, не способный достичь каких-либо результатов на поле боя, российский диктатор Владимир Путин прибегает к террору против гражданских лиц.

"Этот удар, вероятно, должен был продемонстрировать "силу" внутренней аудитории, но вместо этого лишь подтверждает слабость Путина. Даже россияне видят, что он проигрывает. Его "специальная операция" не дает никаких результатов. Потери огромны, но ни одна цель не достигнута. Кроме того, в России больше нет безопасных мест, потому что Украина усиливает свои специальные дальнобойные санкции", — добавил министр.

Смотрите также: Массированная атака РФ: поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости, - Смилянский. ФОТО

Обращение к союзникам

Сибига также обратился к союзникам с призывом усилить, а не ослаблять, поддержку Украины и давление на российский режим.



"Призываем предоставить дополнительные оборонные возможности, включая ПВО; увеличить инвестиции в нашу оборонную промышленность; усилить давление на Россию, включая запрет на въезд для российских комбатантов, полное использование замороженных активов; принять сильные политические решения относительно вступления Украины в ЕС и другие шаги.

У мира есть рычаги влияния. Их нужно использовать правильно – чтобы показать Москве, что такие удары не принесут никаких результатов – и заставить Россию прекратить эту войну", – подчеркнул глава МИД.

Читайте также: Ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части, — Стерненко

Что предшествовало?

Читайте также: РФ нанесла удар по Белой Церкви "Орешником", — Игнат