Сибига о массированной атаке РФ: Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированную атаку РФ на Украину в ночь на 24 мая.
Об этом сообщает МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость", — подчеркнул он.
Массированная атака
Так, глава МИД отметил, что ночью Россия осуществила одну из крупнейших террористических атак на Киев и область с использованием около 600 дронов, многих десятков баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также невооруженной БРДМ.
Под ударом также оказались Черкасская, Харьковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская и Житомирская области.
Есть сообщения о погибших и десятках раненых. Повреждено много жилых домов.
Слабость Путина
По словам Сибиги, не способный достичь каких-либо результатов на поле боя, российский диктатор Владимир Путин прибегает к террору против гражданских лиц.
"Этот удар, вероятно, должен был продемонстрировать "силу" внутренней аудитории, но вместо этого лишь подтверждает слабость Путина. Даже россияне видят, что он проигрывает. Его "специальная операция" не дает никаких результатов. Потери огромны, но ни одна цель не достигнута. Кроме того, в России больше нет безопасных мест, потому что Украина усиливает свои специальные дальнобойные санкции", — добавил министр.
Обращение к союзникам
Сибига также обратился к союзникам с призывом усилить, а не ослаблять, поддержку Украины и давление на российский режим.
"Призываем предоставить дополнительные оборонные возможности, включая ПВО; увеличить инвестиции в нашу оборонную промышленность; усилить давление на Россию, включая запрет на въезд для российских комбатантов, полное использование замороженных активов; принять сильные политические решения относительно вступления Украины в ЕС и другие шаги.
У мира есть рычаги влияния. Их нужно использовать правильно – чтобы показать Москве, что такие удары не принесут никаких результатов – и заставить Россию прекратить эту войну", – подчеркнул глава МИД.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
може, нам теж треба стати такими "слабкими"?
Українці зуміли звільниться... А ви на це НЕЗДАТНІ... І це вас страшно бісить... І саме це спонукує вас, із такою жорстокістю винищувать те, що свідчить про наше звільнення...
від чого саме? Бо Україна не є етнічною державою українців, у владі висока кількість чужинців.
>А ви на це НЕЗДАТНІ...
ми це хто, українці?
Етнос - це спільнота людей, об'єднана спільним походженням, мовою, культурою та традиціями. Нація - це політично-територіальне об'єднання, що має власну державність або прагне до неї. Нація включає всіх громадян країни, незалежно від їхнього етнічного походження.
