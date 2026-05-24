Сибіга про масовану атаку РФ: Путін хотів показати "силу", але лише підтвердив свою слабкість
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масовану атаку РФ по Україні в ніч на 24 травня.
Про це повідомляє МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Путін хотів показати "силу", але лише підтвердив свою слабкість", - наголосив він.
Масована атака
Так, глава МЗС зазначив, що вночі Росія здійснила одну з найбільших терористичних атак на Київ та область із використанням близько 600 дронів, багатьох десятків балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет, а також не спорядженої БРДМ.
Під ударом також були Черкаська, Харківська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська та Житомирська області.
Є повідомлення по загиблих та десятки поранених. Пошкоджено багато житлових будинків.
Слабкість Путіна
За словами Сибіги, не здатний досягти жодних результатів на полі бою, російський диктатор Володимир Путін вдається до терору проти цивільних.
"Цей удар, ймовірно, мав продемонструвати "силу" внутрішній аудиторії, але замість цього лише підтверджує слабкість Путіна. Навіть росіяни бачать, що він програє. Його "спеціальна операція" не дає жодних результатів. Втрати величезні, але немає жодної досягнутої мети. Окрім того, що в Росії більше немає безпечних місць, бо Україна посилює свої спеціальні далекобійні санкції", - додав міністр.
Звернення до союзників
Сибіга також звернувся до союзників із закликом посилити, а не послаблювати, підтримку України та тиск на російський режим.
"Закликаємо надати додаткові оборонні спроможності, включно із ППО; збільшити інвестиції у нашу оборонну промисловість; посилити тиск на Росію, включно із забороною в’їзду для російських комбатантів, повним використанням заморожених активів; ухвалити сильні політичні рішення щодо вступу України до ЄС та інші кроки.
Світ має важелі впливу. Їх потрібно використати правильно – щоб показати Москві, що такі удари не принесуть жодних результатів – і змусити Росію припинити цю війну", - наголосив глава МЗС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
може, нам теж треба стати такими "слабкими"?
Українці зуміли звільниться... А ви на це НЕЗДАТНІ... І це вас страшно бісить... І саме це спонукує вас, із такою жорстокістю винищувать те, що свідчить про наше звільнення...
від чого саме? Бо Україна не є етнічною державою українців, у владі висока кількість чужинців.
>А ви на це НЕЗДАТНІ...
ми це хто, українці?
Етнос - це спільнота людей, об'єднана спільним походженням, мовою, культурою та традиціями. Нація - це політично-територіальне об'єднання, що має власну державність або прагне до неї. Нація включає всіх громадян країни, незалежно від їхнього етнічного походження.
це ліва позиція, яка дозволяє таким як ти гоям завозити різнокольорове сміття, для проведення заміщення місцевого населення.
В Третьому Рейху була нація, яка на 100% складалась з етнічних німців. До чого й має прагнути Україна. А таких як ти, шабесгоїв, треба депортувати або в концтабори відправляти, зрадники раси та нації.
який складався на основі робіт радянських та західних лівих "академіків", ото дивина, що їх тлумачення заперечує навіть на рівні мови можливість існування етнічних націй!
Меняй мантру, не про то ти кажеш, роби нарешті хоч трохи своєї роботи
Так собі і думаю - щось занадто слабко!
УкраїнаЗє-йло покаже свою таку слабкістьсилу?