Сибіга про масовану атаку РФ: Путін хотів показати "силу", але лише підтвердив свою слабкість

Обстріл Києва 24 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масовану атаку РФ по Україні в ніч на 24 травня.

"Путін хотів показати "силу", але лише підтвердив свою слабкість", - наголосив він.

Масована атака

Так, глава МЗС зазначив, що вночі Росія здійснила одну з найбільших терористичних атак на Київ та область із використанням близько 600 дронів, багатьох десятків балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет, а також не спорядженої БРДМ.

Під ударом також були Черкаська, Харківська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська та Житомирська області.

Є повідомлення по загиблих та десятки поранених. Пошкоджено багато житлових будинків.

Слабкість Путіна

За словами Сибіги, не здатний досягти жодних результатів на полі бою, російський диктатор Володимир Путін вдається до терору проти цивільних.

"Цей удар, ймовірно, мав продемонструвати "силу" внутрішній аудиторії, але замість цього лише підтверджує слабкість Путіна. Навіть росіяни бачать, що він програє. Його "спеціальна операція" не дає жодних результатів. Втрати величезні, але немає жодної досягнутої мети. Окрім того, що в Росії більше немає безпечних місць, бо Україна посилює свої спеціальні далекобійні санкції", - додав міністр.

Звернення до союзників

Сибіга також звернувся до союзників із закликом посилити, а не послаблювати, підтримку України та тиск на російський режим.

"Закликаємо надати додаткові оборонні спроможності, включно із ППО; збільшити інвестиції у нашу оборонну промисловість; посилити тиск на Росію, включно із забороною в’їзду для російських комбатантів, повним використанням заморожених активів; ухвалити сильні політичні рішення щодо вступу України до ЄС та інші кроки.

Світ має важелі впливу. Їх потрібно використати правильно – щоб показати Москві, що такі удари не принесуть жодних результатів – і змусити Росію припинити цю війну", - наголосив глава МЗС.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

тобто слабкість, це коли ти можеш наносити страшні удари? що він меле?
може, нам теж треба стати такими "слабкими"?
24.05.2026 10:26 Відповісти
Сибига ти довбо..б, їх безкарність у відповідь це наша слабкість
Меняй мантру, не про то ти кажеш, роби нарешті хоч трохи своєї роботи
24.05.2026 10:28 Відповісти
Так він вже проявив . Лекітло 1000 дронів, Долетіло 5. І то до Підмосков'я.
24.05.2026 10:30 Відповісти
агонія путнінського режиму! як це вплине на ситуацію на фронті! ніяк! сволочуга воює з мирняком!
24.05.2026 10:15 Відповісти
а наша влада, що показує? нудить
24.05.2026 10:17 Відповісти
Вже деякі гниди заявляють що потрібно здатись щоб все закінчилось. І це бувший ригоанал Гончаренко. Хоча бувших небуває. А ви кажете що даремно рашисти б'ють саме по цивільних. Це одвічна стратегія московсько-фашистського терористичного режиму терактами проти цивільних нагнати жаху на весь світ а потім підключити своїх агентів які з середини будуть верещати що лише потрібно скласти зброю і капітулювати і все припиниться
24.05.2026 10:19 Відповісти
"Путін хотів показати "силу", але лише підтвердив свою слабкість", - наголосив він Джерело: https://censor.net/ua/n4004805 чим більше такої руйнівної кровожадної рашистської "слабості" тим більше смертей українського народу і руйнації України...ніхера собі рашистська " слабість" від якої весь Київ і вся Україна починаючи з 2022 року хворіє смертями і розрухою.вдовами .сиротами .покаліченими...
24.05.2026 10:22 Відповісти
тобто слабкість, це коли ти можеш наносити страшні удари? що він меле?
може, нам теж треба стати такими "слабкими"?
24.05.2026 10:26 Відповісти
А ви, кацапи, та їх прихвостні, ніколи цього не зрозумієте... Римляни прославилися своїми "крилатими висловами". Так от, комусь з Катонів (чи то "Старшому", чи "Молодшому"), приписують вислів: "Раб ненавидить не господаря... Він ненавидить раба, який зумів звільниться...".
Українці зуміли звільниться... А ви на це НЕЗДАТНІ... І це вас страшно бісить... І саме це спонукує вас, із такою жорстокістю винищувать те, що свідчить про наше звільнення...
24.05.2026 10:52 Відповісти
>Українці зуміли звільниться...

від чого саме? Бо Україна не є етнічною державою українців, у владі висока кількість чужинців.

>А ви на це НЕЗДАТНІ...

ми це хто, українці?
24.05.2026 11:15 Відповісти
"Марущаку"! Ти, своїми питаннями, ще раз підтверджуєш свою кацапську ТУПІСТЬ... Бо тільки кацапи не розуміють різниці між "етносом", і "нацією"...
Етнос - це спільнота людей, об'єднана спільним походженням, мовою, культурою та традиціями. Нація - це політично-територіальне об'єднання, що має власну державність або прагне до неї. Нація включає всіх громадян країни, незалежно від їхнього етнічного походження.
24.05.2026 11:31 Відповісти
>Нація включає всіх громадян країни, незалежно від їхнього етнічного походження.

це ліва позиція, яка дозволяє таким як ти гоям завозити різнокольорове сміття, для проведення заміщення місцевого населення.
В Третьому Рейху була нація, яка на 100% складалась з етнічних німців. До чого й має прагнути Україна. А таких як ти, шабесгоїв, треба депортувати або в концтабори відправляти, зрадники раси та нації.
24.05.2026 11:55 Відповісти
Телепню! Це "Академічний тлумачний словник української мови", а не "ліва позиція"... Але ти мені подобаєшся... Бо в противагу тлумаченню плоняття "нації", демократичного світу, ти виставляєш тлумачення "нації" , НАЦИСТСЬКЕ... Аплодую стоячи...
24.05.2026 12:03 Відповісти
>Це "Академічний тлумачний словник української мови"

який складався на основі робіт радянських та західних лівих "академіків", ото дивина, що їх тлумачення заперечує навіть на рівні мови можливість існування етнічних націй!
24.05.2026 12:24 Відповісти
Сонце моє! Слово "Академічний" означає, що він є ОФІЦІЙНИМ виданням, на основі якого пишуться закони, та інші нормативні документи української держави. І поки Законодавчий орган України - Верховна Рада, не затвердить інше видання, в якості "академічного", вся Україна буде керуваться саме вказаним мною документом... Ти проти верховенства закону і права у державі? (це знову підтверджує твою ТУПІСТЬ...).
24.05.2026 12:41 Відповісти
Сибига ти довбо..б, їх безкарність у відповідь це наша слабкість
Меняй мантру, не про то ти кажеш, роби нарешті хоч трохи своєї роботи
24.05.2026 10:28 Відповісти
Нехай тепер Зелупський підтвердить свою слабкість за допомогою масованого удару по цивільним об"єктам на маскві.
24.05.2026 10:29 Відповісти
Так він вже проявив . Лекітло 1000 дронів, Долетіло 5. І то до Підмосков'я.
24.05.2026 10:30 Відповісти
Нічого не змінюється...... Путін проявляє слабкість, Росія розвалюються. Стабільність.
24.05.2026 10:29 Відповісти
Та припиніть ви вже є підміняти поняття і покажіть свою «слабкість» у відповідь пуйлу, зелені гниди всрані!
24.05.2026 10:30 Відповісти
А от Зєля показав потужну і незламну силу і цієї ночі був у закордонному відрядженні.
24.05.2026 10:31 Відповісти
Дивлюсь фотки і відео палаючих будинків, чую галас тупих ідіотів з БЦ на відео про арєшнік...
Так собі і думаю - щось занадто слабко!
24.05.2026 10:32 Відповісти
НЕГАЙНА АТВЕТОЧКА ПО МАСКОВІЇ!
24.05.2026 10:33 Відповісти
Фєдя-дічь! Сибіга-тиск!
24.05.2026 10:35 Відповісти
ЗЕлені можуть коли небудь показати зуби?Одні нюні.
24.05.2026 10:54 Відповісти
Соглашусь полностью, очень похоже на агонию *****....
24.05.2026 11:00 Відповісти
Коли Україна Зє-йло покаже свою таку слабкість силу?
24.05.2026 11:02 Відповісти
Ту так ти покажи свою силу! Разом з Бубочкою,жахніть по Москвє і Пєтєрбургу десятками Рут,Громів,Сапсанів,Коршунів,Нептунів (порошенковських),Пекол,Паляниць,ну і знаменитими шейтельмановками,які складає в Ізраїлі потужний Міндіч!!!
24.05.2026 11:14 Відповісти
В сивоха і вся зелена шобла показує свою недбалу злочинну некомпетентність, що згадати "підготовку" до вторгення.
24.05.2026 11:15 Відповісти
 
 