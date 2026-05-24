Мелони осудила массированный удар РФ по Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на последнюю массированную российскую ракетно-дроновую атаку против Украины. Она выразила солидарность с украинским народом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении итальянского правительства.

Реакция Италии на российский обстрел Украины

Премьер-министр Италии подчеркнула рост уровня применяемого оружия против Украины.

"Я решительно осуждаю мощный российский обстрел, который в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Украины, причем уровень применяемого оружия постоянно растет", — отметила Мелони.

Она также подчеркнула дальнейшее сотрудничество с международными партнерами.

"Мы и впредь будем решительно работать вместе с нашими европейскими и международными партнерами, чтобы поддержать процесс достижения справедливого и прочного мира", – добавила итальянский премьер.

Массированная атака РФ 24 мая?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Дякуємо за Людяність і Чесність!!
24.05.2026 19:42
 
 