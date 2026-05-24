Мелони осудила массированный удар РФ по Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на последнюю массированную российскую ракетно-дроновую атаку против Украины. Она выразила солидарность с украинским народом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении итальянского правительства.

Реакция Италии на российский обстрел Украины

Премьер-министр Италии подчеркнула рост уровня применяемого оружия против Украины.

"Я решительно осуждаю мощный российский обстрел, который в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Украины, причем уровень применяемого оружия постоянно растет", — отметила Мелони.

Она также подчеркнула дальнейшее сотрудничество с международными партнерами.

"Мы и впредь будем решительно работать вместе с нашими европейскими и международными партнерами, чтобы поддержать процесс достижения справедливого и прочного мира", – добавила итальянский премьер.

