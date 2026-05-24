Мелоні засудила масований удар РФ по Україні
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку проти України. Вона висловила солідарність з українським народом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні італійського уряду.
Реакція Італії на російський обстріл України
Прем’єр-міністерка Італії наголосила на зростанні рівня застосованої зброї проти України.
"Я рішуче засуджую потужний російський обстріл, який вкотре завдав удару по цивільній інфраструктурі України, причому рівень застосовуваної зброї постійно зростає", – зазначила Мелоні.
Вона також підкреслила подальшу співпрацю з міжнародними партнерами.
"Ми й надалі рішуче працюватимемо разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами, щоб підтримати процес досягнення справедливого та тривалого миру", – додала італійська прем’єрка.
Масована атака РФ 24 травня?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
