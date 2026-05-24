Мелоні засудила масований удар РФ по Україні

Мелоні засудила масований обстріл України 24 травня

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку проти України. Вона висловила солідарність з українським народом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні італійського уряду.

Реакція Італії на російський обстріл України

Прем’єр-міністерка Італії наголосила на зростанні рівня застосованої зброї проти України.

"Я рішуче засуджую потужний російський обстріл, який вкотре завдав удару по цивільній інфраструктурі України, причому рівень застосовуваної зброї постійно зростає", – зазначила Мелоні.

Вона також підкреслила подальшу співпрацю з міжнародними партнерами.

"Ми й надалі рішуче працюватимемо разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами, щоб підтримати процес досягнення справедливого та тривалого миру", – додала італійська прем’єрка.

Масована атака РФ 24 травня?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

підтримка (795) Мелоні Джорджа (228)
Дякуємо за Людяність і Чесність!!
24.05.2026 19:42 Відповісти
І що? Якось допомогло? Це з набору стурбованостей.
24.05.2026 20:02 Відповісти
Будемо вдячні гарній країні Італії за інтенсифікацію виробництва ракет (будь-яких типів), і передавання частини їх Україні.
24.05.2026 20:31 Відповісти
Ці засудження не дають ні куя, як і то , кто зможе змусити (***** і ЗЕ) зупинити кровопролиття, 5-рік.Страждають мирні люди, не ЗЕ, не *****, не заінтересовані закінчити її.. Війна несе горе кров, люди хочуть миру, но не співчуття.
24.05.2026 20:33 Відповісти
Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували пропозицію НАТО щодо обов'язкових витрат на військову допомогу Україні у розмірі 0,25% ВВП. https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/05/24/britain-rejects-nato-plan-for-extra-ukraine-military-aid/
24.05.2026 20:39 Відповісти
 
 