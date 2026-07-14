Офис Военного омбудсмена за первые полгода направил правоохранительным органам 15 сообщений о возможных нарушениях в "Скелі". ДОКУМЕНТ

В период с января по июнь этого года офис Военного омбудсмена направил в правоохранительные органы 15 сообщений о возможных уголовных правонарушениях в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Цензор.НЕТ.

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Согласно документу, из 15 сообщений:

8 было направлено в Государственное бюро расследований;

5 - в Офис Генерального прокурора;

2 - в Национальную полицию Украины.

В Офисе Военного омбудсмена отметили, что все сообщения отправляются через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти (СЕВ ОИВ).

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Обвинения против "Скелі"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли, по меньшей мере, 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев - пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скелі", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скелі" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скелі", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" не соответствует действительности.

Также "Скеля" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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