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Новини Смерть військових полку Скеля
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Офіс Військового омбудсмана за перші пів року направив правоохоронцям 15 повідомлень щодо можливих порушень у "Скелі". ДОКУМЕНТ

Офіс військового омбудсмена про ситуацію в Скелі

Офіс Військового омбудсмана протягом січня–червня цього року направив до правоохоронних органів 15 повідомлень щодо можливих кримінальних правопорушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Про це йдеться у відповіді установи на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Згідно з документом, із 15 повідомлень:

  • 8 було скеровано до Державного бюро розслідувань;
  • 5 — до Офісу Генерального прокурора;
  • 2 — до Національної поліції України.

В Офісі Військового омбудсмана зазначили, що всі повідомлення надсилаються через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).

Офіс військового омбудсмена про ситуацію в Скелі

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Звинувачення проти "Скелі"

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
  • Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
  • У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
  • Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
  • Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

Читайте: Розслідування щодо "Скелі": ДБР затримало військовослужбовця за підозрою у насильстві над колегами

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