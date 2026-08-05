Информация о поражении врагом Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности, - Генштаб
Информация о якобы нанесении оккупантами удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве не соответствует действительности.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Генштаба
"Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-нибудь все может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент - это фейк. Для киевлян, казалось бы, хватило бы и реальных ударов, и их последствий. Задумайтесь, зачем кто-то пускает в ход выдуманные страшилки. Примите это во внимание, сделайте выводы. Особенно это касается авторитетных изданий, а не каких-то инфоциган", - заявил пресс-секретарь Генштаба.
Он призвал проверять информацию.
"Ведь, в конце концов, есть справки в ГСЧС", - добавил Лыховий.
Атака РФ в ночь на 5 августа
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трёх районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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