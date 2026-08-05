Информация о поражении врагом Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности, - Генштаб

Информация о якобы нанесении оккупантами удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Генштаба

"Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-нибудь все может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент - это фейк. Для киевлян, казалось бы, хватило бы и реальных ударов, и их последствий. Задумайтесь, зачем кто-то пускает в ход выдуманные страшилки. Примите это во внимание, сделайте выводы. Особенно это касается авторитетных изданий, а не каких-то инфоциган", - заявил пресс-секретарь Генштаба.

Он призвал проверять информацию.

"Ведь, в конце концов, есть справки в ГСЧС", - добавил Лыховий.

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