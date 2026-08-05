РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15920 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев Массированный комбинированный удар
994 5

Информация о поражении врагом Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности, - Генштаб

Бортницкая станция

Информация о якобы нанесении оккупантами удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Генштаба 

"Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-нибудь все может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент - это фейк. Для киевлян, казалось бы, хватило бы и реальных ударов, и их последствий. Задумайтесь, зачем кто-то пускает в ход выдуманные страшилки. Примите это во внимание, сделайте выводы. Особенно это касается авторитетных изданий, а не каких-то инфоциган", - заявил пресс-секретарь Генштаба.

Он призвал проверять информацию.

"Ведь, в конце концов, есть справки в ГСЧС", - добавил Лыховий.

Смотрите также: Последствия баллистических ударов РФ по Оболонскому району Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака РФ в ночь на 5 августа 

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трёх районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

Автор: 

Генштаб ВС (8559) Лыховий Дмитрий (77)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 