Інформація про ураження ворогом Бортницької станції аерації не відповідає дійсності, - Генштаб

Інформація про нібито ураження окупантами Бортницької станції аерації у Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Генштабу

"Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки. Особливо це стосується поважних видань, а не якихось інфоциган", - заявив речник Генштабу.

Він закликав перевіряти інформацію.

"Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", - додав Лиховій.

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