С поста посла в США ушла не только из-за дела НАБУ, - Стефанишина

Бывший вице-премьер, бывшая посол в США Ольга Стефанишина объяснила, почему покинула дипломатическую должность в Штатах.

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, на такое решение "не в последнюю очередь" повлияло расследование НАБУ и САП, однако это не было "основной" причиной отставки.

"Я приняла это решение из-за баланса событий в моей личной жизни, а также из-за того, что продолжались активные следственные действия в отношении моих близких, моих родителей, моего определенного окружения, они требовали моего постоянного внимания. Я понимаю, что ведется расследование, касающееся моей личной жизни. Фактически, когда это касается большого количества людей, которые меня окружают, я не могу себе позволить… Мне трудно поддерживать баланс", — пояснила Стефанишина.

Она добавила, что из-за этого ей было сложно одновременно полноценно работать послом в США и решать личные вопросы в Украине.

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"Работа посла Украины в Соединенных Штатах или вообще работа на американском треке — это работа, которая поглощает тебя полностью. Ты не можешь работать на 50%, потому что если ты делаешь что-то в Америке не на 100%, это значит, что ничего не делаешь... Либо я занимаюсь своими домашними делами, организую свою жизнь здесь, либо я в Соединенных Штатах. Поэтому все-таки я приняла такое решение", — сказала Стефанишина.

На вопрос, не было ли ее решение попыткой уйти с должности до вручения подозрения, Стефанишина ответила: "Меня трудно заставить, и я приняла это решение". Она также пояснила, что не хотела создавать ситуацию, когда президенту Владимиру Зеленскому пришлось бы комментировать вопрос ее увольнения на фоне расследования.

"Не было вопросов относительно моей деятельности на посту посла. Я хотела бы продолжать работать, но я приняла такое решение. Потому что я не хотела создавать ситуацию, когда вопросы о моем увольнении будут задавать президенту, когда он будет вынужден что-то комментировать. Я вернулась в Украину, завершив дипломатическую карьеру", — добавила экс-посол.

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Подозрение в адрес Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной — залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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