З посади посла у США пішла не лише через справу НАБУ, - Стефанішина

Ексвіцепрем'єрка, експосолка у США Ольга Стефанішина пояснила, чому залишила дипломатичну посаду у Штатах.

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, на таке рішення "не в останню чергу" вплинуло розслідування НАБУ і САП, однак це не було "основною" причиною відставки.

"Я ухвалила це рішення через баланс подій у моєму особистому житті, а також те, що тривали активні слідчі дії відносно моїх близьких, моїх батьків, мого певного оточення, вони вимагали моєї постійної уваги. Я розумію, що є дослідження певного мого особистого життя. Фактично, коли це стосується великої кількості людей, які мене оточують, я не можу собі дозволити… Мені важко балансувати", - пояснила Стефанішина.

Вона додала, що через це їй було складно одночасно повноцінно працювати посолкою у США і вирішувати особисті питання в Україні.

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"Робота посла України в Сполучених Штатах або взагалі робота на американському треку – це робота, яка тебе поглинає повністю. Ти не можеш працювати на 50%, тому що якщо ти робиш щось в Америці не на 100%, це значить нічого не робиш... Або я займаюся своїми домашніми питаннями, організовую своє життя тут, або я в Сполучених Штатах. Тому все ж таки я ухвалила таке рішення", - сказала Стефанішина.

На запитання, чи не було її рішення спробою піти з посади до вручення підозри, Стефанішина відповіла: "Мене важко змусити, і я ухвалила це рішення". Вона також пояснила, що не хотіла створювати ситуацію, коли президенту Володимиру Зеленському довелося б коментувати питання її звільнення на тлі розслідування.

"Не було питань щодо моєї діяльності на посаді посла. Я хотіла би продовжувати працювати, але я прийняла таке рішення. Тому що я не хотіла створювати так само обставин, коли питання щодо мого звільнення будуть задавати президенту, коли він буде повинен щось коментувати. Я повернулася в Україну, завершивши дипломатичну кар’єру", - додала експосолка.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній — застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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