ГБР знало о смертях и пытках в полку "Скеля", но игнорировало обращения и не начинало расследований, - ЦПК

Государственное бюро расследований знало о нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" как минимум с марта 2026 года, однако самостоятельно не начинало расследование ни одного факта преступления.

Об этом заявил Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Игнорирование преступлений

В распоряжении ЦПК находится ответ Офиса военного омбудсмена на запрос народных депутатов, в котором содержится копия 8 писем из Офиса военного омбудсмена в ГБР, датированных периодом с марта по июнь 2026 года.

В этих письмах Офис военного омбудсмена информирует правоохранителей из ГБР и ОГП о различных жалобах от военнослужащих или их родственников и просит расследовать эти дела. В этих письмах, в частности, описаны следующие предполагаемые преступления:

избиение;

незаконное лишение свободы и пытки;

угрозы оружием и боевыми гранатами;

неоказание медицинской помощи после избиения, в результате чего военнослужащий скончался.

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Конкретный случай

Однако ЦПК указывает, что в 6 из 8 случаев ГБР не начало расследование. В бюро отвечали, что не видят достаточных оснований для внесения информации в ЕРДР, и пересылали материалы в Военную службу правопорядка.

Один из таких случаев касался обращения сестры военнослужащего. По её словам, мужчину избили, после чего ему не оказали необходимой медицинской помощи, и он скончался в больнице. Несмотря на это, ГБР не возбудило уголовное дело по данному факту, добавили в организации.

Также в заявлении утверждается, что в Офисе генпрокурора при Руслане Кравченко не отвечали на письма, отправленные в июле 2025 года. Активные следственные действия начались лишь после освещения ситуации в СМИ.

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Обвинения против "Скелі"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скелі", который является первым местом пребывания для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скелі" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скелі", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" не соответствует действительности.

Также "Скеля" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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