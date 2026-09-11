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Новини Побиття військових 425 полку Скеля Смерть військових полку Скеля
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ДБР знало про смерті й катування в полку "Скеля", але ігнорувало звернення та не починало розслідувань, - ЦПК

дбр,скеля,сухачов

Державне бюро розслідувань знало про порушення прав військових в 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" щонайменше з березня 2026 року, проте самостійно не розпочинало розслідувати жодного факту злочину.

Про це заявив Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ігнорування злочинів

У розпорядженні ЦПК є відповідь Офісу військового омбудсмана на запит народних депутатів, в якій міститься копія 8 листів з Офісу військового омбудсмана до ДБР, датованих з березня по червень 2026 року.

У цих листах Офіс військового омбудсмана повідомляє правоохоронців з ДБР та ОГП про різні скарги від військовослужбовців або їхніх родичів та просить розслідувати ці справи. У цих листах зокрема описані такі ймовірні злочини:

  • побиття;
  • незаконне позбавлення волі та катування;
  • погрози зброєю і бойовими гранатами;
  • ненадання медичної допомоги після побиття, внаслідок чого військовий помер.

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Конкретний випадок

Але ЦПК вказує, що у 6 із 8 випадків ДБР не почало розслідування. У бюро відповідали, що не бачать достатніх підстав для внесення інформації до ЄРДР, і пересилали матеріали до Військової служби правопорядку.

Один із таких випадків стосувався звернення сестри військовослужбовця. За її словами, чоловіка побили, після чого йому не надали необхідної медичної допомоги, і він помер у лікарні. Попри це, ДБР не відкривало кримінальне провадження за цим фактом, додали в організації.

Також у заяві стверджують, що в Офісі генпрокурора за Руслана Кравченка не відповідали на листи, надіслані в липні 2025 року. Активні слідчі дії розпочалися лише після медійного висвітлення ситуації.

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Звинувачення проти "Скелі"

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
  • Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
  • У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
  • Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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Автор: 

ЦПК Центр протидії корупції (356) ДБР (3716) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (129)
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