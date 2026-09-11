ДБР знало про смерті й катування в полку "Скеля", але ігнорувало звернення та не починало розслідувань, - ЦПК

Державне бюро розслідувань знало про порушення прав військових в 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" щонайменше з березня 2026 року, проте самостійно не розпочинало розслідувати жодного факту злочину.

Про це заявив Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ігнорування злочинів

У розпорядженні ЦПК є відповідь Офісу військового омбудсмана на запит народних депутатів, в якій міститься копія 8 листів з Офісу військового омбудсмана до ДБР, датованих з березня по червень 2026 року.

У цих листах Офіс військового омбудсмана повідомляє правоохоронців з ДБР та ОГП про різні скарги від військовослужбовців або їхніх родичів та просить розслідувати ці справи. У цих листах зокрема описані такі ймовірні злочини:

побиття;

незаконне позбавлення волі та катування;

погрози зброєю і бойовими гранатами;

ненадання медичної допомоги після побиття, внаслідок чого військовий помер.

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Конкретний випадок

Але ЦПК вказує, що у 6 із 8 випадків ДБР не почало розслідування. У бюро відповідали, що не бачать достатніх підстав для внесення інформації до ЄРДР, і пересилали матеріали до Військової служби правопорядку.

Один із таких випадків стосувався звернення сестри військовослужбовця. За її словами, чоловіка побили, після чого йому не надали необхідної медичної допомоги, і він помер у лікарні. Попри це, ДБР не відкривало кримінальне провадження за цим фактом, додали в організації.

Також у заяві стверджують, що в Офісі генпрокурора за Руслана Кравченка не відповідали на листи, надіслані в липні 2025 року. Активні слідчі дії розпочалися лише після медійного висвітлення ситуації.

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Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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