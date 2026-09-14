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Новости Отставка Руслана Кравченко Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
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Директор НАБУ Кривонос и руководитель САП Клименко отвечают на обвинения Кравченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко проводят брифинг для СМИ по поводу ситуации с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В НАБУ и САП ответили, что расценивают действия экс-генпрокурора Кравченко как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. О деталях обвинения Кравченко Кривонос и глава САП Клименко дают брифинг для СМИ. 

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генерального прокурора подтвердил, что Кравченко уехал в командировку во Францию

Автор: 

НАБУ (5026) САП (2534) Кравченко Руслан (238) Кривонос Семен (111) Клименко Александр САП (87)
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Топ комментарии
+2
Йде, хто кого поборить: мафія чи набу-сап. Опозиція віддихає.
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14.09.2026 17:32 Ответить

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