Директор НАБУ Кривонос и руководитель САП Клименко отвечают на обвинения Кравченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко проводят брифинг для СМИ по поводу ситуации с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В НАБУ и САП ответили, что расценивают действия экс-генпрокурора Кравченко как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. О деталях обвинения Кравченко Кривонос и глава САП Клименко дают брифинг для СМИ.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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