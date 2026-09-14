Директор НАБУ Кривонос и руководитель САП Клименко отвечают на обвинения Кравченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко проводят брифинг для СМИ по поводу ситуации с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В НАБУ и САП ответили, что расценивают действия экс-генпрокурора Кравченко как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. О деталях обвинения Кравченко Кривонос и глава САП Клименко дают брифинг для СМИ.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
Топ комментарии
+2 Lemberg #565313
показать весь комментарий14.09.2026 17:32 Ответить Ссылка
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