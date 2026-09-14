Директор НАБУ Кривонос та керівник САП Клименко відповідають на звинувачення Кравченка. ВIДЕО

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко проводять брифінг для медіа щодо ситуації з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

У НАБУ і САП відповіли, що розцінюють дії ексгенпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Про деталі звинувачення Кравченка Кривонос та очільник САП Клименко дають брифінг для медіа.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

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