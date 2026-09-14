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Новини Відставка Руслана Кравченка Відставка Кравченка Підозра Кривоносу
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Директор НАБУ Кривонос та керівник САП Клименко відповідають на звинувачення Кравченка. ВIДЕО

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко проводять брифінг для медіа щодо ситуації з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

У НАБУ і САП відповіли, що розцінюють дії ексгенпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Про деталі звинувачення Кравченка Кривонос та очільник САП Клименко дають брифінг для медіа. 

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора підтвердив, що Кравченко поїхав у відрядження до Франції

Автор: 

НАБУ (4515) САП (1051) Кравченко Руслан (257) Кривонос Семен (121) Клименко Олександр САП (99)
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Топ коментарі
+3
Йде, хто кого поборить: мафія чи набу-сап. Опозиція віддихає.
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14.09.2026 17:32 Відповісти
+3
21.04.19 мудрий напіт вирішив, що опозиції в цій країні не потрібно. Результат за вікном.
Так що жріТє...
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14.09.2026 17:41 Відповісти
+2
Демократія - це право кожного впороти х..ню, а потім жити з її наслідками.
Лесь Подерев'янський.
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14.09.2026 17:43 Відповісти

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