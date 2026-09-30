Россияне впервые применили реактивный БПЛА с зарядом для разрушения опор ЛЭП и мостов, — Бескрестнов (Флеш)

30 сентября Россия впервые применила против Украины реактивный дрон с новым боезарядом кумулятивно-режущего специального назначения, созданным для уничтожения высоковольтных опор.

Об этом заявил советник по технологическим направлениям обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о новом боезаряде

По словам Бескрестнова, такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. КРСН имеет основной боезаряд весом 40 кг и четыре модуля поражения.

"Я думаю, что в планах противника — атаковать важные высоковольтные линии электропередач", — отметил Бескрестнов.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, вследствие чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удар также по Ривненской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

В Киеве введены экстренные отключения света. Ранее в столице раздавались взрывы.

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