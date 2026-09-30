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Новости Реактивный шахед РФ модернизирует БПЛА
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Россияне впервые применили реактивный БПЛА с зарядом для разрушения опор ЛЭП и мостов, — Бескрестнов (Флеш)

шахед

30 сентября Россия впервые применила против Украины реактивный дрон с новым боезарядом кумулятивно-режущего специального назначения, созданным для уничтожения высоковольтных опор.

Об этом заявил советник по технологическим направлениям обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о новом боезаряде

По словам Бескрестнова, такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. КРСН имеет основной боезаряд весом 40 кг и четыре модуля поражения.

"Я думаю, что в планах противника — атаковать важные высоковольтные линии электропередач", — отметил Бескрестнов.

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советник по технологическим направлениям обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов

Обстрелы 30 сентября

  • Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, вследствие чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
  • В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
  • По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
  • Россияне нанесли удар также по Ривненской области.
  • В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
  • В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.
  •  В Киеве введены экстренные отключения света. Ранее в столице раздавались взрывы.

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Автор: 

беспилотник (5785) обстрел (35738) Бескрестнов Сергей Флеш (27) реактивный шахед (48)
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Топ комментарии
+7
Зараз МІЛФтех ліфчика одягне і як запиляє дрона-атвєтку кацапам що хуже нє будєт.
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30.09.2026 18:25 Ответить
+6
А у нас есть мощнейшая болабаллистика и 73% идиетов.
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30.09.2026 18:24 Ответить
+4
Ше один ясновидець - то Ігнат розказував скільки багато в кацапів зброї - тепер Флеш наярує - який вихід? - збивати
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30.09.2026 18:24 Ответить

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