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Новини Реактивний шахед РФ модернізує БпЛА
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Росіяни вперше застосували реактивний БпЛА із зарядом для руйнування опор ЛЕП і мостів, - Бескрестнов (Флеш)

шахед

30 вересня Росія вперше застосувала проти України реактивний дрон із новим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження, створений для знищення високовольтних опор.

Про це заявив радник з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про новий боєзаряд

За словами Бескрестнова, такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. КРСН має основний боєзаряд вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", — зазначив Бескрестнов.

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радник з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов

Обстріли 30 вересня

  • Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
  • На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
  • За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
  • Росіяни вдарили також по Рівненській області.
  • На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
  • В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.
  •  У місті Київ введені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5987) обстріл (37087) Бескрестнов Сергій Флеш (27) реактивний шахед (49)
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Топ коментарі
+11
Зараз МІЛФтех ліфчика одягне і як запиляє дрона-атвєтку кацапам що хуже нє будєт.
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30.09.2026 18:25 Відповісти
+10
А у нас есть мощнейшая болабаллистика и 73% идиетов.
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30.09.2026 18:24 Відповісти
+7
Та боезапас то такое. А вот что оно с точностью до метра в цель летит, вот это плохие новости. Раньше они просто попасть дроном по ЛЭП не могли, в ракеты на такое тратить безумие. Теперь попасть могут. Но это было понятно ещё когда они начали залетать прямо в окна бизнес центров.
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30.09.2026 18:26 Відповісти

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