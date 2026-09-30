Росіяни вперше застосували реактивний БпЛА із зарядом для руйнування опор ЛЕП і мостів, - Бескрестнов (Флеш)

30 вересня Росія вперше застосувала проти України реактивний дрон із новим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження, створений для знищення високовольтних опор.

Про це заявив радник з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про новий боєзаряд

За словами Бескрестнова, такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. КРСН має основний боєзаряд вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", — зазначив Бескрестнов.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

У місті Київ введені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.

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