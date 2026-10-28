Режим тишины в Олешках длится 30 часов без единого инцидента, - Лубинец
В оккупированных Олешках в Херсонской области уже 30 часов подряд соблюдается режим тишины без каких-либо нарушений.
Об этом пишет в Telegram-канале омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Какова ситуация по состоянию на утро 28 октября?
"30 часов режима тишины в Олешках без единого инцидента. Это стало возможным в том числе благодаря постоянной коммуникации между мной и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Мы находимся на связи и координируем выполнение достигнутых договоренностей", — отметил он.
Отдельно Лубинец поблагодарил первую леди США Меланию Трамп, которая лично уделяет свое время и внимание гуманитарной миссии и помощи мирным жителям в Олешках. Ее непосредственное участие и координация усилий сторон являются важной составляющей этого процесса.
"А также благодарю всю ее команду за последовательную поддержку, постоянную коммуникацию и все усилия. Наша общая цель — обеспечить помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда тех, кто в этом нуждается. Продолжаем работать. Самое главное — жизнь и безопасность людей", — резюмирует Лубинец.
Что известно?
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
- Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.
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