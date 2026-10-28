Режим тиші в Олешках триває 30 годин без жодного інциденту, - Лубінець

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

В окупованих Олешках на Херсонщині вже 30 годин поспіль зберігається режим тиші без жодного порушення.

Про це пише у телеграм-каналі омбудсмен України Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація станом на ранок 28 жовтня?

"30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей", - зазначив він.

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Окремо Лубінець подякував першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках. Її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу.

"А також дякую всій її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та всі зусилля. Наша спільна мета - забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує. Продовжуємо працювати. Найголовніше - життя та безпека людей", - резюмує Лубінець.

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Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.

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