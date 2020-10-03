Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом. ФОТО

Военные капелланы проводят на месте крушения военного самолёта с курсантами Ан-26 под Чугуевом Харьковской области панихиду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Панихида началась в 9:30. Ее проводят военные капелланы. Богослужение продлится почти до обеда, говорят дежурящие на месте сотрудники

К временно установленному на месте крушения памятнику люди подходят положить цветы. Приехали побратимы и родственники погибших.

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Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускают по одной полосе. Проезжая мимо, водители сигналят в знак уважения.











Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.