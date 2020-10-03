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Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом. ФОТО

Военные капелланы проводят на месте крушения военного самолёта с курсантами Ан-26 под Чугуевом Харьковской области панихиду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Панихида началась в 9:30. Ее проводят военные капелланы. Богослужение продлится почти до обеда, говорят дежурящие на месте сотрудники

К временно установленному на месте крушения памятнику люди подходят положить цветы. Приехали побратимы и родственники погибших.

Читайте на Цензор.НЕТ: На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова

Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускают по одной полосе. Проезжая мимо, водители сигналят в знак уважения.

Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом 01
Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом 02
Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом 03
Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом 04
Панихида по погибшим при крушении Ан-26 проходит под Харьковом 05

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) панихида (66) Харьковщина (5577)


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Ни за что, ни про что в мирном городе в мирное время из-за чьего-то рас3.14здяйства и жадности угробили столько людей..ужас.
Вечная память вам, хлопчики..
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03.10.2020 11:51 Ответить
А где НЕ ЛОХ ?
он почему отсутствует ?
***
Ну, шо, голосовавшие за Зеленского, как вам "липецкая фабрика", но уже по-зеленски ? Скавчать будете или ржать, или вам оно неинтереснА ?

-
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", яку заснував Зеленський та його найближче оточення, не припиняла свою діяльність, і наразі планує наростити свої прибутки. Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом - Цензор.НЕТ 1328
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03.10.2020 11:59 Ответить
Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом - Цензор.НЕТ 7128
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03.10.2020 12:08 Ответить
Що то за пузан на 4-ій світлині либу давить?
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03.10.2020 13:04 Ответить
Асфальт новый к приезду Янелоха положили?
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03.10.2020 13:49 Ответить
 
 