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Новини Фото Агресія Росії проти України Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом. ФОТО

Військові капелани проводять на місці катастрофи військового літака з курсантами Ан-26 під Чугуєвом Харківської області панахиду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Панахида почалася о 9:30. Її проводять військові капелани. Триватиме вшанування до обіду, кажуть представники поліції, які чергують на місці.

До тимчасово встановленого пам'ятника на місці авіатрощі люди підходять покласти квіти. Приїхали побратими та родичі загиблих.

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Поліцейські обмежили рух машин на трасі поблизу місця падіння літака. Автомобілі пропускають однією смугою. Проїжджаючи повз, водії сигналять на знак пошани.

Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом 01
Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом 02
Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом 03
Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом 04
Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом 05

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) панахида (54) Харківщина (6054)


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Ни за что, ни про что в мирном городе в мирное время из-за чьего-то рас3.14здяйства и жадности угробили столько людей..ужас.
Вечная память вам, хлопчики..
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03.10.2020 11:51 Відповісти
А где НЕ ЛОХ ?
он почему отсутствует ?
***
Ну, шо, голосовавшие за Зеленского, как вам "липецкая фабрика", но уже по-зеленски ? Скавчать будете или ржать, или вам оно неинтереснА ?

-
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", яку заснував Зеленський та його найближче оточення, не припиняла свою діяльність, і наразі планує наростити свої прибутки. Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом - Цензор.НЕТ 1328
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03.10.2020 11:59 Відповісти
Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом - Цензор.НЕТ 7128
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03.10.2020 12:08 Відповісти
Що то за пузан на 4-ій світлині либу давить?
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03.10.2020 13:04 Відповісти
Асфальт новый к приезду Янелоха положили?
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03.10.2020 13:49 Відповісти
 
 