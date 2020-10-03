Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом. ФОТО

Військові капелани проводять на місці катастрофи військового літака з курсантами Ан-26 під Чугуєвом Харківської області панахиду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Панахида почалася о 9:30. Її проводять військові капелани. Триватиме вшанування до обіду, кажуть представники поліції, які чергують на місці.

До тимчасово встановленого пам'ятника на місці авіатрощі люди підходять покласти квіти. Приїхали побратими та родичі загиблих.

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Поліцейські обмежили рух машин на трасі поблизу місця падіння літака. Автомобілі пропускають однією смугою. Проїжджаючи повз, водії сигналять на знак пошани.











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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.