Панахида за загиблими під час аварії Ан-26 відбувається під Харковом. ФОТО
Військові капелани проводять на місці катастрофи військового літака з курсантами Ан-26 під Чугуєвом Харківської області панахиду.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Панахида почалася о 9:30. Її проводять військові капелани. Триватиме вшанування до обіду, кажуть представники поліції, які чергують на місці.
До тимчасово встановленого пам'ятника на місці авіатрощі люди підходять покласти квіти. Приїхали побратими та родичі загиблих.
Поліцейські обмежили рух машин на трасі поблизу місця падіння літака. Автомобілі пропускають однією смугою. Проїжджаючи повз, водії сигналять на знак пошани.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Вечная память вам, хлопчики..
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Ну, шо, голосовавшие за Зеленского, как вам "липецкая фабрика", но уже по-зеленски ? Скавчать будете или ржать, или вам оно неинтереснА ?
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