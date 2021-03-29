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Офис Президента 8 дней не может отмыть стену от краски. ФОТО

Фасад здания на Банковой, где работает президент Украины Владимир Зеленский, отмывают уже четверть месяца.

Об этом пишет в Facebook предприниматель Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ. К посту он приложил фото.

Офис Президента 8 дней не может отмыть стену от краски 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный под ОП активист Сорд ответил на "набрасываемые ватой" обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций

"Висит спецодежда. Ходят мойщики. Разбросаны шланги. Заколочены двери. XXI век. Мы каждый день читаем новости как по всему миру темпы строительства, инноваций и внедрений бьют рекорды по скорости. В Австралии, 100 дней потребовалось Маску, чтобы построить 100 мВт станцию. В Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1000 коек. В Израиле за три месяца практически полностью вакцинировали все население страны. В мире научились не только мгновенно принимать важнейшие решения, но и молниеносно их внедрять в жизнь. Но в Виллабаджо никто никуда не спешит. Зачем спешить? Куда спешить? И правда, у нас же еще вся жизнь впереди", - иронизирует Давиденко.

Офис Президента 8 дней не может отмыть стену от краски 02

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.

Автор: 

Киев (25572) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+30
"Плейшнер 5-й раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал..." (с)
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29.03.2021 01:03
+25
Та зесрань сейчас занята тем ,что втюхивает зебилам,шо выиграл просравший вирастюк)))))
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29.03.2021 01:04
+24
Два лями самі себе не освоять...
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29.03.2021 01:10
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"Заколочены двери. XXI век." В XX веке быдло вело себя точно так же:

Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
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29.03.2021 07:23 Ответить
"Дайтє ім іщо сто днєй!!!"
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29.03.2021 07:54 Ответить
І сельодки.
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29.03.2021 17:19 Ответить
Так согнать всех "иснталяльщиков" и "перфоменсщиков" во главе с Филимоновым и Сордом, и пусть отмывают
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29.03.2021 07:56 Ответить
Люди правильно показывают запредельную сложность работы, чтобы освоит наибольшую сумму....
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29.03.2021 08:11 Ответить
клован и его бизнес в 2 ляма
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29.03.2021 08:17 Ответить
Зелена чума вміє тільки базікати, а працювати і думати тільки попою. Тіпі і іще раз тупімерзоти,навіть тут показують,що вони лохі.
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29.03.2021 08:23 Ответить
Очень трудоемкий процесс. Надо не только отмыть фасад, но и 2млн. Чем дольше, тем большая вероятность, что потребуется еще 2 млн. )
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29.03.2021 08:47 Ответить
зная изощренный ум ермака и подоляка следует преположить, что такое мытье им на текучий момент не нужно. 30 сесия. Внесут двери в сопровождении геращенко, мосейчук и мендель, они будут быться в истерике, бужанский будет вопить, что б не пИсали на стенах, запретить украинську мову, юля будет требовать обединения, все закончится торжественным маршем к стенам "непокоренной крепости" совместной селфи и мендель исполнит заказ -будет слать проклятия в адрес деструктивных сил. Я думаю, таки будет.
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29.03.2021 08:57 Ответить
Ка побежденный рейстаг .расписан😀
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29.03.2021 09:01 Ответить
Отмывают деньги.
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29.03.2021 09:08 Ответить
Чому ми не в НАТО?!
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29.03.2021 09:25 Ответить
а может и не надо отмывать? Всё таки история....
Будут приходить "временные работники" в здание ОП и читать каждый день о чём думают их и не их избиратели. Может и дойдёт в головы
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29.03.2021 09:33 Ответить
ну а чего вы хотите?)) 2 ляма положил себе в карман ермак, а мыть наняли наверное обычную тетю Марусю с шваброй и фейри...
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29.03.2021 09:50 Ответить
два мільйони накручують
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29.03.2021 10:10 Ответить
Помнится за 6 дней его коллеги войну завершили. Но тут не ********, тут краска. Не все так однозначно, как кажется...
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29.03.2021 10:33 Ответить
От вам і офіс ПреЗедента! Як відмиває стіни, так і працює. А ви хочете, щоб вони країну захищали, піднімали економіку, покращували життя людей. Не надійтесь. Це просто паскудні злодії, які через дурість виборців дорвались до влади і тепер успішно обкрадають цих самих виборців.Але закономірний фінал для них наступить...
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29.03.2021 11:14 Ответить
потому что истину смыть невозможно!
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29.03.2021 11:26 Ответить
а що ви хотіли,якось некошерно кілька мільйонів отримати за день прибирання тре хоч на два тижні розтягнути)
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29.03.2021 11:26 Ответить
А вы лично пробовали смыть крастку с гранита?
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29.03.2021 11:29 Ответить
Лично я нет , но думаю китайцы за пару часов отмыли бы
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29.03.2021 11:55 Ответить
Дык выйти на субботник нельзя - швббат!
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29.03.2021 11:59 Ответить
То спишіть ще пару десятків мільйонів на миючу рідину fairy
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29.03.2021 12:21 Ответить
Как обычно: выделили 2 ляма ,но до мойщиков дошло 1000грн. Оттого и работают так.
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29.03.2021 13:07 Ответить
Как всегда коментмруют те кто в этом самом случае палец об палец не знает как ударить.
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29.03.2021 13:28 Ответить
Фото у заголовку написано.... так де фото? Чи ота одна фотографія то достатньо щоб писати фото?
Юра Бутусов набирає на роботу з ПТУ?
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29.03.2021 14:16 Ответить
Хороша фарба! Треба брать! Де отоварювались?
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29.03.2021 14:47 Ответить
Навіщо його взагалі відмивати?! Нехай люди бачать сутність цього бандитського-сепарського кубла!
Наступного разу його ще більше розмалюють!
І підпалити не завадить!
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29.03.2021 20:44 Ответить
"Большая помойка"
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29.03.2021 23:21 Ответить
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