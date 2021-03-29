Офис Президента 8 дней не может отмыть стену от краски. ФОТО

Фасад здания на Банковой, где работает президент Украины Владимир Зеленский, отмывают уже четверть месяца.

Об этом пишет в Facebook предприниматель Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ. К посту он приложил фото.

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"Висит спецодежда. Ходят мойщики. Разбросаны шланги. Заколочены двери. XXI век. Мы каждый день читаем новости как по всему миру темпы строительства, инноваций и внедрений бьют рекорды по скорости. В Австралии, 100 дней потребовалось Маску, чтобы построить 100 мВт станцию. В Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1000 коек. В Израиле за три месяца практически полностью вакцинировали все население страны. В мире научились не только мгновенно принимать важнейшие решения, но и молниеносно их внедрять в жизнь. Но в Виллабаджо никто никуда не спешит. Зачем спешить? Куда спешить? И правда, у нас же еще вся жизнь впереди", - иронизирует Давиденко.

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.