Офіс Президента 8 днів не може відмити стіну від фарби. ФОТО
Фасад будівлі на Банковій, де працює президент України Володимир Зеленський, відмивають вже чверть місяця.
Про це пише у Facebook підприємець Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ. До допису він доклав фото.
"Висить спецодяг. Ходять мийники. Розкидані шланги. Забиті двері. XXI століття. Ми щодня читаємо новини, як по всьому світу темпи будівництва, інновацій та впроваджень б'ють рекорди за швидкістю. В Австралії, 100 днів знадобилося Маску, щоб побудувати 100 мВт станцію. у Китаї за 10 днів побудували модульну лікарню на 1000 ліжок. В Ізраїлі за три місяці практично повністю вакцинували все населення країни. У світі навчилися не тільки миттєво ухвалювати найважливіші рішення, а й блискавично їх впроваджувати в життя. Але у Віллабаджо ніхто нікуди не поспішає. Навіщо поспішати? Куди поспішати? І правда, у нас же ще все життя попереду", - іронізує Давиденко.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.
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Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
Будут приходить "временные работники" в здание ОП и читать каждый день о чём думают их и не их избиратели. Может и дойдёт в головы
Юра Бутусов набирає на роботу з ПТУ?
Наступного разу його ще більше розмалюють!
І підпалити не завадить!