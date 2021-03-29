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Офіс Президента 8 днів не може відмити стіну від фарби. ФОТО

Фасад будівлі на Банковій, де працює президент України Володимир Зеленський, відмивають вже чверть місяця.

Про це пише у Facebook підприємець Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ. До допису він доклав фото.

Офіс Президента 8 днів не може відмити стіну від фарби 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері

"Висить спецодяг. Ходять мийники. Розкидані шланги. Забиті двері. XXI століття. Ми щодня читаємо новини, як по всьому світу темпи будівництва, інновацій та впроваджень б'ють рекорди за швидкістю. В Австралії, 100 днів знадобилося Маску, щоб побудувати 100 мВт станцію. у Китаї за 10 днів побудували модульну лікарню на 1000 ліжок. В Ізраїлі за три місяці практично повністю вакцинували все населення країни. У світі навчилися не тільки миттєво ухвалювати найважливіші рішення, а й блискавично їх впроваджувати в життя. Але у Віллабаджо ніхто нікуди не поспішає. Навіщо поспішати? Куди поспішати? І правда, у нас же ще все життя попереду", - іронізує Давиденко.

Офіс Президента 8 днів не може відмити стіну від фарби 02

Дивіться також: Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Автор: 

Київ (19525) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+30
"Плейшнер 5-й раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал..." (с)
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29.03.2021 01:03
+25
Та зесрань сейчас занята тем ,что втюхивает зебилам,шо выиграл просравший вирастюк)))))
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29.03.2021 01:04
+24
Два лями самі себе не освоять...
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29.03.2021 01:10
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"Заколочены двери. XXI век." В XX веке быдло вело себя точно так же:

Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
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29.03.2021 07:23 Відповісти
"Дайтє ім іщо сто днєй!!!"
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29.03.2021 07:54 Відповісти
І сельодки.
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29.03.2021 17:19 Відповісти
Так согнать всех "иснталяльщиков" и "перфоменсщиков" во главе с Филимоновым и Сордом, и пусть отмывают
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29.03.2021 07:56 Відповісти
Люди правильно показывают запредельную сложность работы, чтобы освоит наибольшую сумму....
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29.03.2021 08:11 Відповісти
клован и его бизнес в 2 ляма
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29.03.2021 08:17 Відповісти
Зелена чума вміє тільки базікати, а працювати і думати тільки попою. Тіпі і іще раз тупімерзоти,навіть тут показують,що вони лохі.
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29.03.2021 08:23 Відповісти
Очень трудоемкий процесс. Надо не только отмыть фасад, но и 2млн. Чем дольше, тем большая вероятность, что потребуется еще 2 млн. )
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29.03.2021 08:47 Відповісти
зная изощренный ум ермака и подоляка следует преположить, что такое мытье им на текучий момент не нужно. 30 сесия. Внесут двери в сопровождении геращенко, мосейчук и мендель, они будут быться в истерике, бужанский будет вопить, что б не пИсали на стенах, запретить украинську мову, юля будет требовать обединения, все закончится торжественным маршем к стенам "непокоренной крепости" совместной селфи и мендель исполнит заказ -будет слать проклятия в адрес деструктивных сил. Я думаю, таки будет.
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29.03.2021 08:57 Відповісти
Ка побежденный рейстаг .расписан😀
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29.03.2021 09:01 Відповісти
Отмывают деньги.
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29.03.2021 09:08 Відповісти
Чому ми не в НАТО?!
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29.03.2021 09:25 Відповісти
а может и не надо отмывать? Всё таки история....
Будут приходить "временные работники" в здание ОП и читать каждый день о чём думают их и не их избиратели. Может и дойдёт в головы
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29.03.2021 09:33 Відповісти
ну а чего вы хотите?)) 2 ляма положил себе в карман ермак, а мыть наняли наверное обычную тетю Марусю с шваброй и фейри...
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29.03.2021 09:50 Відповісти
два мільйони накручують
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29.03.2021 10:10 Відповісти
Помнится за 6 дней его коллеги войну завершили. Но тут не ********, тут краска. Не все так однозначно, как кажется...
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29.03.2021 10:33 Відповісти
От вам і офіс ПреЗедента! Як відмиває стіни, так і працює. А ви хочете, щоб вони країну захищали, піднімали економіку, покращували життя людей. Не надійтесь. Це просто паскудні злодії, які через дурість виборців дорвались до влади і тепер успішно обкрадають цих самих виборців.Але закономірний фінал для них наступить...
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29.03.2021 11:14 Відповісти
потому что истину смыть невозможно!
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29.03.2021 11:26 Відповісти
а що ви хотіли,якось некошерно кілька мільйонів отримати за день прибирання тре хоч на два тижні розтягнути)
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29.03.2021 11:26 Відповісти
А вы лично пробовали смыть крастку с гранита?
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29.03.2021 11:29 Відповісти
Лично я нет , но думаю китайцы за пару часов отмыли бы
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29.03.2021 11:55 Відповісти
Дык выйти на субботник нельзя - швббат!
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29.03.2021 11:59 Відповісти
То спишіть ще пару десятків мільйонів на миючу рідину fairy
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29.03.2021 12:21 Відповісти
Как обычно: выделили 2 ляма ,но до мойщиков дошло 1000грн. Оттого и работают так.
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29.03.2021 13:07 Відповісти
Как всегда коментмруют те кто в этом самом случае палец об палец не знает как ударить.
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29.03.2021 13:28 Відповісти
Фото у заголовку написано.... так де фото? Чи ота одна фотографія то достатньо щоб писати фото?
Юра Бутусов набирає на роботу з ПТУ?
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29.03.2021 14:16 Відповісти
Хороша фарба! Треба брать! Де отоварювались?
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29.03.2021 14:47 Відповісти
Навіщо його взагалі відмивати?! Нехай люди бачать сутність цього бандитського-сепарського кубла!
Наступного разу його ще більше розмалюють!
І підпалити не завадить!
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29.03.2021 20:44 Відповісти
"Большая помойка"
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29.03.2021 23:21 Відповісти
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