Офіс Президента 8 днів не може відмити стіну від фарби. ФОТО

Фасад будівлі на Банковій, де працює президент України Володимир Зеленський, відмивають вже чверть місяця.

Про це пише у Facebook підприємець Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ. До допису він доклав фото.

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"Висить спецодяг. Ходять мийники. Розкидані шланги. Забиті двері. XXI століття. Ми щодня читаємо новини, як по всьому світу темпи будівництва, інновацій та впроваджень б'ють рекорди за швидкістю. В Австралії, 100 днів знадобилося Маску, щоб побудувати 100 мВт станцію. у Китаї за 10 днів побудували модульну лікарню на 1000 ліжок. В Ізраїлі за три місяці практично повністю вакцинували все населення країни. У світі навчилися не тільки миттєво ухвалювати найважливіші рішення, а й блискавично їх впроваджувати в життя. Але у Віллабаджо ніхто нікуди не поспішає. Навіщо поспішати? Куди поспішати? І правда, у нас же ще все життя попереду", - іронізує Давиденко.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.