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Качели Трампа, будущее кремлевского карлика, ночь "русской культуры". Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Стабильности нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиозапись CNN: Трамп говорит, что когда-то угрожал Путину "разбомбить Москву до основания": Он не поверил. ВИДЕО

фотожаба

Другое дело?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о встрече с Рубио: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВИДЕО

фотожаба

Всемирная история

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из главных советников Трампа Гор родился в Советском Союзе, - СМИ

фотожаба

Качели Трампа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо

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Наконец-то выяснили...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News

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Еще одна ночь "русской культуры"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Львову: повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей (обновлено). ФОТОрепортаж

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Словарик

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"Недоволен Путиным"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп

фотожаба

Давно пора

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вручила ноту послу Азербайджана из-за задержания российских пропагандистов и "недружественных действий" Баку

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Сложности принятия решений

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Тем временем в Америке...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск объявил о создании политической партии для "возвращения свободы"

фотожаба

Есть такая партия!

фотожаба

Операция "Ковер"

фотожаба

Будущее кремлевского карлика

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лавров Сергей (2343) Медведев Дмитрий (4116) политика (7160) путин владимир (31700) россия (96568) фотожаба (14584) Маск Илон (257)


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Трамп і його технологи вирішили, що вміють грати в соціальне програмування і тепер використовують це. Звісно, є багато маніпулятивних методів впливу на свідомість мас. Вони їх гарно адаптували, зважаючи на результати виборів і те, що вони зараз роблять. Погано, що мало людей, які пояснюють, як діють ці методи і викривають їх застосування. І ще гірше, що ще менше людей, які готові сприймати цю інформацію. Більшість зосереджена на наслідках і емоціях, які виникають. Усе, що призводить до ненависті, до виводу людину з рівноваги, викликає почуття безвиході, бажання цькувати інших, отримувати задоволення від того, що в "сусіда корова здохла" і тп, негативні речі, це використовують такі маніпулятор, як путін і трамп. Інші, це роблять інакше, такі, як Пінь, грають більш підступно і непомітно.
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12.07.2025 08:53 Ответить
А чого ж не зробили ФОТОжаб про
10 млн дронів Міністра МО... у посольстві США?
Чи про Міністра під слідством - кандидата на нову більш грошову посаду?
Чи на бусіфікованих Позитивних Блохерів?
Чи на Борцунов з Корупцією на Фераррі?
Чи на шукача виробників дронів у Африці?
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12.07.2025 10:10 Ответить
 
 