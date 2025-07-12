Качели Трампа, будущее кремлевского карлика, ночь "русской культуры". Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Стабильности нет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиозапись CNN: Трамп говорит, что когда-то угрожал Путину "разбомбить Москву до основания": Он не поверил. ВИДЕО
Другое дело?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о встрече с Рубио: "Я передал ему цитаты из Зеленского, Шмыгаля, Ермака с призывами уничтожать русню". ВИДЕО
Всемирная история
Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из главных советников Трампа Гор родился в Советском Союзе, - СМИ
Качели Трампа
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо
Наконец-то выяснили...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News
Еще одна ночь "русской культуры"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Львову: повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей (обновлено). ФОТОрепортаж
Словарик
"Недоволен Путиным"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп
Давно пора
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вручила ноту послу Азербайджана из-за задержания российских пропагандистов и "недружественных действий" Баку
Сложности принятия решений
Тем временем в Америке...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск объявил о создании политической партии для "возвращения свободы"
Есть такая партия!
Операция "Ковер"
Будущее кремлевского карлика
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10 млн дронів Міністра МО... у посольстві США?
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Чи на бусіфікованих Позитивних Блохерів?
Чи на Борцунов з Корупцією на Фераррі?
Чи на шукача виробників дронів у Африці?